CARDIN, père Mario, O.F.M.



À Montréal, le 12 juillet 2020, à l'âge de 85 ans, après 64 ans de vie religieuse et 57 ans de prêtrise, est décédé le père Mario Cardin, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil ses soeurs Thérèse Cardin, sgm, Madeleine Cardin, fdj, et Denise Cardin, sgm, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées en l'église franciscaine de Trois-Rivières (890 boul. du Saint-Maurice), le vendredi 17 juillet à 10h. Il y sera exposé le même jour à compter de 9h30. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, à Montréal.