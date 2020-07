DAUPLAISE, Denise



C'est avec le coeur déchiré, que nous vous annonçons le décès de Mme Denise Dauplaise, épouse de de feu Richard Tétreault, survenu le 27 avril 2020, à l'âge de 76 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille Elaine (Gilbert), son cousin qu'elle nommait tendrement son frère Daniel (Gaetan), ses petits-enfants: Jessica (Marc-André), Sébastien (Laurence); son arrière-petite-fille Lyvia, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 ch. de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73)le samedi 18 juillet 2020, de 14h à 17h et 19h à 20h; suivi de la cérémonie à la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Henriette-Céré, pour les bons soins et leur dévouement.