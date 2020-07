ST-DENIS, Martin



À Saint-Eustache, le 12 juillet 2020, à l'âge de 49 ans est décédé M. Martin St-Denis, conjoint de Mme Annie Veillette. Il était le fils de feu M. Yvon St-Denis et de Mme Anita Lafrance.Outre sa conjointe et sa mère, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Lou, sa belle-mère Mme Annette Gauthier (feu Robert Veillette), ses soeurs Johanne (Bernard Goyer) et Diane (Robert Mondou), son beau-frère Francis (Nathalie Lamouche), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 18 juillet dès 9h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une réunion de prières aura lieu le samedi 18 juillet à 10h30 en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) du Québec.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port obligatoire du masque.