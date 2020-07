Comment Melbourne se reconfine

Alors que Québec demande de nouveaux efforts aux citoyens, l’exemple de Melbourne rappelle ce qui peut arriver en cas de relâchement : la métropole australienne de 5 millions d’habitants s’est à nouveau isolée jeudi pour au moins six semaines. L’Australie était pourtant l’un des premiers pays à avoir cessé le confinement, alors que plus personne ne tombait malade. Mais quand plusieurs centaines de nouveaux cas ont ressurgi la semaine dernière, le premier ministre de l’État de Victoria a pris les grands moyens pour éviter « des milliers et des milliers de cas » supplémentaires.