De grandes entreprises ont reçu une aide COVID du gouvernement

Deux entreprises appartenant en partie au géant Power Corporation figurent parmi les plus importants bénéficiaires d’un programme d’aide mis en place par le ministère de l’Économie en réaction à la pandémie de coronavirus.

La firme d’éclairage Lumenpulse, détenue à 60,5 % par Power, a reçu une « intervention financière » de 10,2 millions $ dans le cadre du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), révèle un tableau obtenu par Le Journal en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.

« Le financement obtenu sert à soutenir le fonds de roulement de l’entreprise », a indiqué hier une porte-parole de Lumenpulse, Andréanne Sirois-Carey.

Le constructeur d’autobus électriques Lion, dans lequel Power détient une participation de 44,2 %, a quant à lui eu droit à une aide de 8 millions $ du PACTE.

Jusqu’ici, le plus important bénéficiaire du programme est Groupe Sélection, dont le président est Réal Bouclin, propriétaire de dizaines de résidences pour aînés, qui a reçu 35 millions $.

L’aide a permis à Groupe Sélection de relancer rapidement des projets de construction à Laval, Repentigny, Gatineau, Sherbrooke et Lachenaie, a relaté une porte-parole, Mylène Dupéré.

Photo d'archives, Martin Alarie

Près de 278 M$ au total

En date du 18 juin, 326 entreprises québécoises ont reçu près de 278 millions $ dans le cadre du PACTE, lancé le 19 mars. Près de 80 % des interventions ont pris la forme de garanties financières du gouvernement pour des prêts effectués par des banques. Dans les autres cas, il s’agit de prêts provenant directement du ministère de l’Économie.

Le principal critère de sélection des entreprises admissibles au programme est l’existence de difficultés financières en raison de la pandémie, a rappelé hier le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

« On fait abstraction de l’actionnaire, a-t-il déclaré au Journal. On regarde l’entreprise : [est-ce que] la compagnie ABC a des problèmes financiers [liés à la] COVID ? »

Photo d'archives, Martin Alarie

Demandes refusées

Jusqu’ici, le gouvernement a refusé une centaine de demandes qui ne répondaient pas aux conditions du PACTE, a révélé M. Fitzgibbon.

« Si la problématique est structurelle, on ne va pas se servir de la COVID pour réparer des maux permanents », a-t-il déclaré.

Le ministre a assuré que de façon générale, les entreprises bénéficiaires du programme avaient du mal à obtenir du financement.

« Il y a plusieurs entreprises là-dedans qui ne pouvaient plus emprunter, et d’autres qui avaient des coussins, si je peux dire, très faibles, a-t-il expliqué. C’est justement là que le gouvernement va intervenir. »

Le PACTE est encore loin de son objectif de 2,5 milliards $. En incluant les ententes qui n’ont pas encore été finalisées, les interventions financières totalisent 1,4 milliard $ actuellement au bénéfice de quelque 650 entreprises, a confié Pierre Fitzgibbon.

Ils ont bénéficié du PACTE

E. Gagnon et fils, 24,5 millions $

Cette usine de transformation de homard et de crabe de la Gaspésie a conclu une entente de financement de 24,5 millions $ dans le cadre du PACTE au début de la pandémie. « C’était une mesure d’urgence dans le cas où nous aurions dû garder du stock. Nous avions fait une demande avant la saison, mais le crabe s’est mieux vendu que prévu et nous n’avons eu besoin d’aucune aide au final », indique George Sheehan, directeur général de l’entreprise. Les fonds demeurent toutefois disponibles pour les prochains mois.

Uni-Sélect, 34,5 millions $

Le distributeur de pièces d’auto de Boucherville a eu recours au PACTE pour renouveler ses facilités de crédit à des conditions plus avantageuses. À la contribution de Québec s’est ajoutée celle de la société d’État fédérale EDC (102 millions $). En tout, le refinancement a totalisé 769 millions $.

Pelican International, 14 millions $

Le fabricant d’embarcations en plastique de Laval a reçu 14 millions $ dans le cadre du PACTE. La crise a frappé l’entreprise alors que ses usines fonctionnaient à plein régime. « Le moment ne pouvait pas être plus mal choisi pour cette crise-là. On était à des niveaux maximums d’inventaires, de comptes recevables et d’investissements dans notre fonds de roulement », a déclaré en mars à La Presse le président de Pelican, Danick Lavoie.

Rocky Mountain, 5,6 millions $

Le concepteur de vélos de Saint-Georges, dont le chiffre d’affaires atteint 75 millions $, a été confronté à des problèmes de liquidités en mars. « J’ai reçu des courriels de clients internationaux qui me disaient “on va te payer trois mois plus tard” », raconte le PDG de Rocky Mountain, Raymond Dutil. Le prêt bancaire garanti par le gouvernement, remboursable sur trois ans, devrait lui donner le temps nécessaire pour se remettre de la pandémie.

Quelques autres bénéficiaires

Portes et fenêtres Atis (6,3 millions $), Transport C.A.T. (5 millions $), Collège LaSalle (4 millions $), magasins Rossy (3,5 millions $), Souris Mini (840 000 $), Ricardo Media (700 000 $), Ski Belle Neige (400 000 $)