Des citoyens exaspérés par les ruines d'un incendie à Shawinigan

Des résidents de Shawinigan qui doivent composer avec les ruines d'un édifice incendié depuis près d'un an cachent mal leur colère.

Le 10 septembre 2019, un violent incendie a complètement détruit un immeuble à logements de la rue Frigon. La bâtisse a été démolie, mais depuis, le site est devenu un immense trou béant rempli de débris. Des matériaux de construction, du verre, des métaux et une toilette baignent dans un fond d'eau stagnante.

«Depuis le feu, rien ne bouge! Ça n'a pas d'allure et je ne comprends pas comment une ville comme Shawinigan laisse aller ce dossier-là», a dénoncé Denis Pilote, un locataire qui habite dans le secteur depuis 18 ans.

«J'ai eu deux cancers et, dernièrement, j'ai dû consulter mon médecin pour une plaie à mon bras. Mon médecin m'a dit qu'un insecte contaminé m'a piqué. J'ai dû prendre des antibiotiques. Je suis tannée! Puis, c'est sans parler des odeurs et de la vermine», a déploré Johanne Caissy, une résidente des environs depuis sept ans.

«Comme mon garage était collé à la structure, mon mur a été fragilisé. On voit maintenant à travers et de l'eau rentre. L'autre fois, il y avait un rat dans mon garage! Puis, avec les chaleurs, on se réveille la nuit et ça pue», a renchéri un autre résident de longue date, Raymond Dupont.

L'administration de la Ville de Shawinigan admet que le processus est trop long et que le site est dangereux.

«Le propriétaire refuse de nous parler, donc nous faisons affaire depuis très longtemps avec son avocat. Chaque étape prend trop de temps. Puis, rien pour aider avec la pandémie, les activités de la Cour municipale ont cessé. Des contraventions ont été envoyées. On est conscient du problème, mais pour l'instant la loi nous interdit d'entrer sur le site. C'est même nous qui payons les clôtures pour sécuriser les lieux, puisque l'entrepreneur qui les a installées n'a toujours pas été payé par le propriétaire du terrain. On ne voulait pas qu'elles soient retirées pour la sécurité de nos résidents», a expliqué le directeur des communications de la Ville de Shawinigan, François St-Onge.