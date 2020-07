Expansion au Québec: Mayrand Alimentation a faim

Mayrand Alimentation a faim. L’entreprise prévoit ouvrir environ six à huit nouveaux magasins d’ici quatre ou cinq ans. La région de Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean sont notamment dans la mire de la direction.

Mercredi, avec quatre mois de retard en raison de la COVID-19, l’enseigne québécoise a ouvert le deuxième magasin du groupe de 50 000 pieds carrés dans le Mail Champlain, à Brossard. Environ 75 emplois ont été créés.

Cet automne, c’est à Laval que Mayrand ouvrira son troisième point de vente de 36 000 pieds carrés et un autre petit sortira de terre à Saint-Jérôme au début 2021. La pandémie a aussi retardé ces ouvertures.

Photo courtoisie

Fondée en 1914, l’entreprise offre plus de 10 000 produits standards et en gros format aux restaurateurs, mais également aux particuliers. La direction refuse de comparer son offre à un magasin Costco. Elle répond plutôt se positionner entre le géant américain et les supermarchés traditionnels.

«Les restaurateurs représentent environ 40 % de ma business et les particuliers 60 %», chiffre Mario Bélanger, président et chef de la direction. «Nous sommes un secret très bien gardé depuis 105 ans», ajoute-t-il.

Pour avoir accès aux succursales, les consommateurs n’ont pas besoin de carte de membre. En raison de sa «puissance d’achat», Mayrand dit pouvoir offrir des «prix inégalés».

Plusieurs sites

Au cours des prochains mois, la direction espère avoir des annonces pour la région de Québec. Elle mentionne avoir des discussions pour deux locaux.

«Présentement, je magasine deux sites à Québec», répond M. Bélanger. «D’après moi, on peut penser qu’on va ouvrir entre six et huit nouvelles succursales d’ici quatre ou cinq ans», poursuit l’homme d’affaires, précisant que ce scénario est dans «un monde idéal», soit avec la fin de la pandémie.

Photo courtoisie

M. Bélanger aimerait faire d’autres petits au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Sherbrooke, Gatineau, Québec et Montréal. Il dit avoir déjà des clients, notamment des restaurateurs, dans la Capitale-Nationale.

En 2016, Mayrand a déménagé à Anjou son premier magasin qui était situé sur le boulevard Métropolitain, à Saint-Léonard. Le grossiste alimentaire vend notamment des fromages, des fruits et légumes, des poissons et des charcuteries. L’enseigne offre environ 1000 produits locaux.