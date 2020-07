DESJARDINS, Marguerite



À Lachine le 24 avril 2020 à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marguerite Desjardins, épouse de feu Léopold (Paul) Descoteaux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Katy) et Josée (Normand), ses petits-enfants Joëlle, Etienne et Philippe et trois arrière-petits-enfants, plusieurs neveux et nièces.Un service funéraire en présence de la famille seulement, aura lieu le vendredi 17 juillet 2020 à 10h, en l'église Saints-Anges, 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine.Si vous désirez faire un don à la mémoire de Marguerite, nous vous encourageons à le faire auprès de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.