AUBIN née PAQUETTE Jeannine

À St-Jérôme, le 8 juillet 2020, est décédée Mme Jeannine Paquette à l'âge de 88 ans, épouse de feu Reynald Aubin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gustave (Desneiges), Françoise (feu Maurice), Ginette (feu Robert, Alain), Lucie (Pierre), feu Yvon (Jocelyne), Alain (Diane), Mario (Louisa), Chantal (Sheldon) et Benoit (Sylvie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et belles-soeurs Gilles, Robert (Monique), Léona et Agathe, son ami Pierre Léon, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille remercie le personnel du 7e étage de l'Hôpital régional St-Jérôme ainsi que le CLSC St-Jérôme pour les bons soins prodigués.Les funérailles auront lieu le samedi 18 juillet 2020 à 11h à l'église de Ste-Sophie (485 rue Masson, Ste-Sophie, QC, J5J 1R1). L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.DESROSIERS & FILS INC.