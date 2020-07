LIMOGES TREMBLAY

Christiane



À Terrebonne, le 8 juillet 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Christiane Tremblay Limoges.Elle laisse dans le deuil son époux M. Richard Limoges, ses deux enfants Marc (Marie-Annick), Hélène, son petit-fils Raphaël, ses soeurs Sylvie (Jean-François) et France (Jean-Pierre) ainsi que plusieurs parents et amis.À noter, Christiane était très active au sein du Club Lions de Terrebonne Inc.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 juillet 2020 de 10h à 17h à la :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la communauté DOvEE afin d'aider à détecter tôt les cancers de l'ovaire et de l'endomètre et sauver la vie des femmes.