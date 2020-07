Forte augmentation de la demande de propane

SAGUENAY | Les détaillants de gaz propane, notamment au Saguenay–Lac-Saint-Jean, vivent un été nettement plus agréable que l'hiver dernier. La pandémie a contribué au retour du balancier, après des mois difficiles en raison des blocus ferroviaires au début de l’année 2020.

«Le blocus a vraiment été levé dans le bon temps», a soutenu Simon Boivin de Sagnipro dans le secteur de Chicoutimi-Nord, à Saguenay. Il a noté que ses ventes de propane pour les particuliers ont doublé par rapport à la même période l'an dernier: «20 000 litres en mai 2020, 10 000 litres l'an dernier».

Cette évaluation est partagée par les autres détaillants et des clients sondés par TVA Nouvelles. «C'est sûr que la pandémie nous oblige à passer plus de temps au chalet. On en a prend plus (du propane) que l'an passé», a dit Maurice Boudreault, en attendant le remplissage de sa bonbonne.

«Avec les canicules, on cuisine plus sur le BBQ», a expliqué un autre client, Luc Côté.

La bonne nouvelle, c'est que cette augmentation de la demande ne provoquera pas de hausse de prix. Un représentant du fournisseur Solugaz a expliqué que la consommation résidentielle ne constituait que 20 % du volume distribué par le fournisseur.