Je reste chez nous

Coup de cœur :

Album : Turn Down The Sound - Nikki Yanofsky

Photo courtoisie

La chanteuse montréalaise Nikki Yanofsky, également jeune prodige qui s’était fait connaître une première fois lors d’une prestation au Festival de jazz de Montréal alors qu’elle avait seulement 12 ans, proposait vendredi dernier un nouvel album intitulé «Turn Down The Sound». L’artiste y dévoile un opus de dix titres aux sonorités très pop et soul, aux arrangements colorés comme audacieux, avec en avant-plan sa voix convaincante et libre.

Disponible depuis le 10 juillet

Je reste :

Livre

L’effet Trump

Photo courtoisie

Disponible pour le moment uniquement en version numérique, l’essai «L’effet Trump» du professeur de science politique à l’UQAM Charles-Philippe David propose une analyse fouillée et convaincante de l’impact déterminant qu’a eu la présidence de Donald Trump sur la politique étrangère américaine. Selon l’auteur, non seulement elle aura été imprévisible, mais elle aura également isolé les États-Unis sur la scène internationale.

Disponible en version numérique depuis le 22 juin

Télé

Lance Armstrong, la mécanique d'un mensonge

Photo courtoisie

Le roi déchu du cyclisme mondial Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, dévoilait le 17 janvier 2013 au célèbre talk-show d’Oprah Winfrey s’être dopé notamment à l’EPO tout au long de sa carrière. Le documentaire de ce soir revient sur le parcours du cycliste en tentant de cerner comment il a pu bâtir un tel mensonge si longtemps sans que personne ne s’en rende compte.

Ce soir à 20h sur Télé-Québec

Cinéma

Projet 5 courts

Photo courtoisie

Présenté pour une quatrième édition, le Projet 5 courts dévoilera quatre courts métrages documentaires de création, tous inspirés cette année de l’univers du Bas-Saint-Laurent. Seront présentés les films «À l’affût» de Steve Verreault et Sébastien Dave Tremblay, «Buttes» de Nicolas Paquet et Tom Jacques, «Il va faire beau demain» de Guillaume Lévesque et Antoine Létourneau-Berger et «Manège nocturne» de Cynthia Naggar et Gueze.

Disponible depuis le 13 juillet sur YouTube et ONF.ca