Kaprizov, une prise de choix

Kirill Kaprizov était le meilleur joueur de la KHL, assure l’attaquant québécois du Dinamo de Minsk Francis Paré, qui croit que celui qui vient de s’entendre avec le Wild du Minnesota a le potentiel de devenir un marqueur de 30 buts dans la Ligue nationale de hockey.

Le Wild, qui attendait que Kaprizov accepte de faire le saut en Amérique du Nord depuis qu’ils en ont fait leur choix de cinquième ronde en 2015, s’est finalement entendu avec son talentueux ailier gauche lundi dernier sur un contrat d’entrée de deux saisons qui, un peu à l’image de celui signé par Alexander Romanov avec le Canadien, ne lui permettra pas de jouer cette année.

La saison dernière, avec le CSKA de Moscou, l’attaquant de 23 ans a terminé au troisième rang des pointeurs de la KHL avec 62 points, mais au sommet chez les buteurs avec 33 filets.

Pas encore une star

« Pour faire une comparaison, je dirais que ce n’est pas un [Artemi] Panarin parce qu’il n’est pas aussi travaillant, mais il est meilleur que [Nikita] Gusev. Il possède un tir foudroyant et son lancer sur réception fait partie de l’élite mondiale. Je pense que c’est un gars qui va pouvoir compter 30 buts dans la LNH. Il ne le fera peut-être pas dès sa première saison, mais il va cadrer avec le Wild, qui manque d’attaque en ce moment », a mentionné Paré.

Photo courtoisie, Facebook

Francis Paré est arrivé à Minsk lundi en prévision de la nouvelle saison, qui est toujours prévue pour le début du mois de septembre.

« Quand il [Kaprizov] se décide et qu’il prend la rondelle, tout s’arrête autour de lui. C’est un joueur spectaculaire, mais pas celui qui va faire des montées à l’emporte-pièce. »

Même s’il était le meilleur joueur de la KHL à ses yeux et que son trio, complété par Mikhail Grigorenko et Linden Vey, était le plus dominant du circuit depuis deux saisons, Kaprizov n’est pas encore considéré comme une vedette dans son pays.

« C’est un joueur connu un peu partout, mais il demeure extrêmement jeune. Aussi, en Russie, tant que tu n’as pas joué et performé dans la LNH, tu n’as pas le standard d’un joueur d’élite. Les Alex Ovechkin, Evgeni Malkin ou Ilya Kovalchuk sont plus gros qu’un gars comme Kaprizov. Par contre, je pense qu’il peut devenir la nouvelle coqueluche des Russes, sauf qu’on n’est pas rendus là. »

Sorokin aussi

Photo AFP

En plus de Kaprizov, le gardien Ilya Sorokin a lui aussi décidé de quitter la KHL après plusieurs saisons à se laisser désirer par les Islanders de New York.

Un autre, selon Paré, qui ne devrait pas avoir de mal à s’acclimater à la LNH.

« Ça prend un lancer parfait pour le battre. Mon coéquipier et gardien de but Danny Taylor me disait qu’il ne s’attendait pas à ce qu’Igor Shesterkin fasse aussi bien dans la LNH et que Sorokin est encore meilleur que lui. Ça ne garantit en rien un succès dans la LNH, mais il va arriver prêt et mature. »