La danse en confinement: entre relance et adaptation

MONTRÉAL – Pour le danseur Guillaume Côté, directeur artistique du Festival des Arts de Saint-Sauveur et premier danseur du Ballet national du Canada, le confinement a représenté un arrêt aussi soudain que bouleversant pour ses activités professionnelles. Entretien avec un artiste qui cherche à faire de cette mise à l’arrêt une occasion pour réfléchir son milieu.

D’abord, comment vous portez-vous?

Les premières semaines, ça a été un deuil. C’est difficile de changer vraiment notre perspective, on est habitués à la logique «The show must go on», la mentalité qu’il faut toujours danser malgré tout, mais la santé publique, c’est certain que c’est une grosse priorité. Mais on a perdu vraiment beaucoup de travail, des efforts qu’on avait mis depuis plusieurs années, dont le spectacle «Crypto» que j’avais présenté à Montréal, que j’avais travaillé pendant un an et demi, j’ai perdu plusieurs choses, des présentations à Rome, à New York. Tout ça pour dire que ça a tombé fort les premières semaines.

D’un autre côté, c’est certain que l’importance du moment a vraiment pris le dessus, ça a amené une humilité si on veut. Parce que d’un côté, on prend tellement ça au sérieux notre travail que parfois, dans une situation comme celle-là, on gagne un peu de perspective. Ce n’est pas que ce qu’on fait, les arts, c’est moins important, c’est très important, mais c’est juste que durant ces mois-là, j’étais vraiment conscient de donner du temps à tout le monde autour de moi, de vraiment absorber la situation et de ne pas forcer des projets ou forcer des choses.

Cela étant dit, nous c’est primordial que l’on continue à s’entraîner. Mon épouse et moi on est deux danseurs principaux au Ballet national, alors on est tous les deux dans la même situation. On a deux petits enfants, une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 3 ans, et puis c’est sûr qu’on n’avait pas de gardienne. Alors ça a été un ajustement, il a fallu faire des classes durant la journée avec les enfants qui étaient là, il fallait les inclure, mais on s’est ajustés, on a pris un «beat», et il y avait quelque chose de vraiment beau là-dedans, on faisait la classe tous ensemble, tous en famille.

PHOTO COURTOISIE/Aleksandar Antonijevic/Ballet national du Canada

Vous êtes directeur artistique du Festival des Arts de Saint-Sauveur pour une sixième édition. Compte tenu des circonstances, vous avez opté cette année pour une formule en ligne, à travers laquelle 10 capsules seront diffusées tout au long de l’été, à raison d’une capsule par semaine, et qui mettront en vedette le travail de création de 10 danseurs et 10 musiciens. Est-ce que l’adaptation du festival a été difficile?

C’est vraiment une année différente. C’est sûr que l’élément «live» me manque beaucoup. La danse «live», il n’y a rien qui égale ça. Par contre, j’avais peur un peu au début pour le numérique, parce que je me disais que tout le monde s’en allait là, je me demandais comment on allait réussir à se démarquer, mais on a réussi à assembler un projet qui, je pense, est très bien encadré, avec un concept qui est fort, autour du thème de l’incertain et des contraintes. Alors on a donné du travail à 20 artistes québécois, 10 compositeurs et 10 chorégraphes, on les a jumelés deux par projet, ce qui va donner 10 films, 10 créations.

Je voulais donner quelque chose à faire aux artistes, durant le temps du confinement. Alors je leur ai donné comme travail de créer une pièce autour du moment de la COVID, mais pas nécessairement à propos de ça. Quelque chose qu’ils créent dans leur salon, ou avec les restrictions qu’ils ont en ce moment. Tout est filmé à Saint-Sauveur, dans la forêt boréale, 10 scènes que l’on place à des endroits différents dans les Laurentides. Et il y a des moments absolument magiques. Les pièces sont très intéressantes, très riches, et sont aussi hors de l’ordinaire.

Vous êtes premier danseur pour le Ballet national du Canada. Qu’est-ce qui est à l’ordre du jour pour le moment, qu’est-ce qui se passe de ce côté-là?

Ça ne se passe pas, ça ne se passe pas du tout (répond rapidement Guillaume Côté, avec un sourire résigné). Le Ballet national du Canada, c’est une grosse machine. C’est une compagnie qui est très importante, mais aussi c’est une compagnie pour qui ça a été difficile. Elle a beaucoup d’employés, c’est très difficile à gérer. Ils ont fait du très beau travail pour disperser les fonds, pour faire en sorte que les danseurs gardent un genre de salaire pour un certain temps, mais c’est sûr que la situation ne pourra pas rester comme ça indéfiniment. Si on ne retourne pas au travail, c’est sûr que la compagnie ne sera pas capable de supporter les danseurs.

D’un autre côté, ça pose beaucoup de questions sur le futur de notre art, sur nos responsabilités. L’événement, le spectacle, c’est ça qui est absolument magique, et moi je suis un peu «Old school», je suis de la vieille école qui dit: «non, il faut que tu viennes au spectacle, sinon ce n’est pas pareil». J’ai regardé beaucoup de choses en ligne, et c’est dur parfois de regarder quelque chose qui a été créé pour la scène, mais filmé puis ensuite mis sur internet.

C’est juste que maintenant, je regarde les nouvelles générations, et il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment intelligents dans la façon qu’ils construisent leurs contenus. Ils construisent vraiment pour ce médium-là (le numérique), qui est un médium super intéressant, et il ne faut pas être snob. Je pense que c’est le temps de peut-être regarder nos choses et se dire que ce n’est peut-être pas quelque chose qui va remplacer, je haïs ça quand les gens disent «réinventer», on ne réinventera pas ce qui est de plus beau à propos de la danse, mais ce qu’on peut faire peut-être c’est juste d’avoir un petit temps d’arrêt en ce moment et faire des recherches sur comment on peut élaborer sur l’élément numérique.

PHOTO COURTOISIE/Matt Barnes

Quelles sont vos préoccupations pour le milieu de la danse?

Ma grande inquiétude, c’est par rapport au retour vers le grand format de spectacle. Un événement majeur de danse, il n’y a rien de mieux. «Danse Danse» allait avoir Pina Bausch l’année prochaine. C’est un événement, c’est une grosse compagnie, c’est du travail riche, c’est vraiment le moment d’être là, avec un auditoire de Montréalais, tout le monde ensemble qui voit la compagnie de Pina Bausch pour la première fois, quel moment historique! C’est ça vraiment que j’espère qu’on va avoir, qu’on va continuer à avoir de gros moments historiques de danse, partout au monde, et en ce moment j’ai un peu peur. On parle de petits formats, on parle de formats réduits, on parle de numérique, mais on n’est pas encore en train de parler de renaissance dans le format événement majeur.