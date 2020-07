La déferlante actuelle de dénonciations d’inconduites sexuelles et de harcèlement visant des personnalités publiques, dont certaines « vedettes » de premier plan, n’est pas la première. Elle ne sera pas la dernière, non plus.

En 2014, la vague initiale – #agressionnondénoncée – engloutissait les médias sociaux. En 2017 vint le mouvement #MoiAussi. La troisième vague frappe maintenant.

À chacune des vagues, c’est aussi le même ressac. Les grands inquiets se désolent de la disparition de la présomption d’innocence. L’argument mérite discussion, mais non sans savoir que par définition, la plupart des agressions sont des crimes « sans témoin ». Donc, très difficiles à prouver devant une cour.

Les grands anxieux, eux, crient au « tribunal populaire ». Une expression clichée qui, face au fléau réel et entêté des violences contre les femmes, sent le déni à plein nez.

Car il faut le vivre, dans sa propre chair, ce que les femmes vivent dès leur enfance face aux hommes. Pas tous les hommes, bien sûr, mais suffisamment pour qu’elles aient la peur au ventre d’être victimes un jour de violence – verbale, physique, économique, sexuelle, etc.

La peur au ventre

Ces violences peuvent se dérouler dans les familles, au travail, à l’école ou au détour d’une rue en revenant à la maison. Puis, toujours, la chape de plomb – ce silence étouffant pour ne pas pointer le coupable.

Pour ne pas risquer d’être vue faussement comme celle qui aurait « provoqué » les cris, les insultes, les coups, le harcèlement ou l’agression. Pour ne pas risquer d’être exclue d’une carrière bâtie à bout de bras.

Briser le silence, c’est choisir de ne plus se taire. Et ça dérange, beaucoup. À chacune des vagues de dénonciations, c’est le même phénomène. Il perdurera tant et aussi longtemps que les femmes auront à vivre de la peur pour l’unique raison qu’elles sont des femmes.

Les grands anxieux seraient plus sages d’y réfléchir. Parce qu’il est là, le fond de la question.

Si « tribunal populaire » il y a, c’est justement parce que les tribunaux institutionnels ne sont toujours pas « adaptés » à cette réalité complexe, insidieuse et hypocrite des violences contre les femmes.

Histoires de pouvoir

Derrière cette réalité, se cache invariablement le besoin profond qu’ont certains hommes de contrôler et de dominer. Ces violences sont toujours de bien laides histoires de pouvoir.

C’est pourquoi d’entendre le premier ministre François Legault, lui-même un homme de pouvoir, « saluer le courage » de celles et ceux qui dénoncent est terriblement important.

Idem pour l’appel lancé par Isabelle Brais, son épouse : « Chers hommes, vous qui êtes des chevaliers, des princes, des gentlemen... vous qui traitez les femmes avec respect et qui les aimez véritablement... j’ai tellement envie de vous entendre vous insurger contre les agissements de vos frères déviants... ceux-là mêmes qui salissent votre réputation et qui vous embarquent dans leur bateau de merde...! Je déteste ce que j’apprends ces temps-ci. J’aimerais tellement entendre ce que vous avez à dire ! »

Nous aussi. Mme Brais met le doigt sur un véritable problème. Espérons qu’elle sera bel et bien entendue.