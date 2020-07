L’art de renier sa propre responsabilité

Depuis aussi loin que nos fréquentations, ma belle-mère m’a toujours fait sentir que je n’étais pas la bienvenue dans la vie de celui qu’elle considère encore aujourd’hui comme son petit garçon. Elle aurait préféré le garder pour elle toute seule.

Au début, je faisais comme si je ne la voyais pas manigancer dans mon dos. Et comme mon mari me suppliait de ne pas lui en tenir rigueur, parce que dans le fond, elle, c’était une bonne personne, je passais par-dessus.

Avec les années, je me suis rendu compte qu’elle me méprisait et ne s’en cachant pas, y compris devant nos enfants. Comme je souffrais du fait qu’il ne prenne pas mon parti face à sa mère, moi qui adulais mon mari au début, je me suis mise à déchanter.

Je reste avec lui par habitude, mais je ne ressens plus rien à son endroit. Je mène une vie plate à cause d’elle et je la tiens responsable de la faillite de mon couple. Le pire, c’est que ça n’a pas l’air de déranger mon mari. Ça doit faire un bon dix ans qu’il n’a pas tenté une seule approche sexuelle. On est comme deux étrangers qui vivent côte à côte. Dire que s’il avait su préserver mon espace vital face à sa mère, on n’en serait pas rendus là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j’en veux à cette vieille dame de 90 ans qui a gagné sur toute la ligne.

G.B.

J’ai ressenti un malaise à la lecture de votre histoire. Je ne nie pas que vous avez affaire à forte partie en la personne de votre belle-mère et qu’elle ne vous a en rien facilité les choses. Mais c’est comme si vous lui remettiez entre les mains le pouvoir absolu sur la réussite ou non de votre vie de couple. C’est avec son fils que vous êtes mariée, pas avec elle que je sache.

Ne cherchez pas une coupable à l’extérieur de votre couple. Vous êtes tous deux responsables de l’échec devant lequel vous êtes. Elle ne fut qu’un élément accessoire dans l’affaire. Elle ne fait que vous permettre de vous dédouaner de votre part de responsabilité, pourtant bien réelle.

Vous et votre mari avez laissé les choses se dégrader et c’est à vous deux que revient la tâche de reconstruire votre union, si, bien entendu, vous en avez envie. Au lieu de perdre encore de belles années à vous morfondre dans une union moribonde, pourquoi ne pas faire les efforts nécessaires pour la reconstruire ?