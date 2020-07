Les artistes: des paresseux subventionnés?

Disons d’entrée de jeu que je pète une coche!

Les artistes sont-ils tannés d’être traités de paresseux subventionnés par l’État et vivant aux crochets de la population? Oh que oui!

Sur le fil du réseau Twitter, on pouvait lire cette semaine de délicieux commentaires traitant les membres de l’UDA de «faux-culs subventionnés».

On nous reproche de ne pas être accourus en masse pour prêter main-forte aux agriculteurs qui peinent à ramasser leurs récoltes. Tu parles! Et ceux qui l’ont fait ont oublié de le publier sur les réseaux sociaux...

On a eu droit à des affirmations péremptoires telles que:

«Les artistes se moquent des honnêtes travailleurs qui paient leurs impôts et les font vivre. Les artistes votent tous QS! Ils ont tous signé “le pacte” toute une gagne de gauchistes et mis à part quelques vertueux de salon ils ne sont pas utiles à la société.»

Ça va faire!

Tout d’abord: l’artiste est un citoyen à part entière, il paie des impôts et contribue donc à la société.

Nous ne sommes pas «subventionnés», les institutions qui nous emploient peuvent l’être. L’artiste a droit à des bourses d’études ou de perfectionnement, ces sommes sont versées de façon ponctuelle et au mérite. Elles sont imposables et ne constituent en aucun cas une rémunération régulière.

Comme le commun des mortels, on exerce notre métier. Quand on ne trouve pas de travail dans notre secteur d’activités, on en cherche ailleurs! Nous ne sommes pas admissibles à l’assurance-emploi, alors on se démerde! On déniche du boulot dans des sphères connexes ou on s’oriente vers des tâches pour lesquelles on a des aptitudes.

Vos impôts ne nous paient pas à végéter. Nous gagnons notre vie honorablement et faisons face à nos obligations.

Ces derniers mois, des membres de l’UDA sont allés offrir leurs services dans les CHSLD et y ont œuvré avec cœur.

Si on n’est pas tous bons pour cueillir des fraises ou ramasser des patates, ça ne veut pas dire qu’on reste avachis en attendant Godot!

Le théâtre, le cinéma, les séries télé, les spectacles d’humour, la chanson, la danse, les livres, les arts visuels sont l’œuvre d’êtres humains. Nous ne valons pas plus pour autant, mais certainement pas moins.

Ça ne nous donne pas tous les privilèges ni tous les droits, mais ça nous donne au moins celui d’être considérés comme des citoyens respectables!