Maripier Morin perd ses nominations au Gala Artis

Dans la foulé des événements des derniers jours, TVA a décidé de retirer les nominations de Maripier Morin au Gala Artis.

Le diffuseur a expliqué sa décision dans un message publié sur Internet.

«Maripier Morin a admis avoir commis des gestes graves mettant en cause l’intégrité physique d’une personne, qui l’ont amenée à mettre sur pause sa vie professionnelle. Dans ces circonstances, TVA retire celle-ci des nommés Artis dans les catégories : Animateur/Animatrice d’émissions de variétés ou divertissement et Personnalité féminine de l’année», peut-on lire.

Cette annonce survient une semaine après que Maripier Morin eut reconnu avoir adopté «un comportement répréhensible» envers Safia Nolin. La chanteuse l’a accusée de harcèlement sexuel, d’agression physique et d’avoir tenu des propos racistes.

Depuis, les réseaux effacent toutes traces de l’animatrice. Club illico n’offre plus La faille, une série dans laquelle elle tenait un rôle secondaire. Bell Média a expurgé ses plateformes (incluant Crave) de toutes les émissions la mettant en vedette, comme Code F, Code C, Mais pourquoi? et Maripier, son talk-show à Z.

Radio-Canada a également procédé au grand ménage. Il n’est désormais plus possible de voir son épisode d’En audition avec Simon sur ICI Tou.tv. L’édition du 15 mars 2019 de Prière de ne pas envoyer de fleurs et celle du 1er mars 2017 des Enfants de la télé, dans lesquelles elle apparaissait, ont subi le même sort.

Maripier Morin était finaliste au prix de Personnalité de l’année au Gala Artis avec Véronique Cloutier, Sarah-Jeanne Labrosse, Mélissa Désormeaux-Poulin et Julie Le Breton. Côté Animation d’émissions de variétés ou divertissement, elle faisait face à Charles Lafortune, Sarah-Jeanne Labrosse, Jean-René Dufort et France Beaudoin.