Où trouver de l’aide?

Je vivais chez ma mère tout en continuant à travailler depuis le décès de notre père en 2008. Je suis peu à peu devenue son aidante naturelle vu que son état de santé se dégradait et que personne dans la famille n’était d’accord pour la placer. J’ai donc quitté mon travail pour me consacrer à elle à temps plein.

Pas besoin de vous dire qu’on s’est tous sentis soulagés quand on a constaté l’hécatombe dans les CHSLD. Mon problème, Louise, c’est que le stress psychologique qui s’est ajouté, par la peur du virus, m’a complètement mise à terre. Je ressors de ça avec difficulté et mes proches sont inaptes à m’aider tant ils ne comprennent pas la lourdeur de tout ça sur mes épaules. Je ne suis pas riche et je ne sais pas vers qui me tourner pour trouver l’aide nécessaire pour me remonter le moral.

Aidante au bout du rouleau

Je vous conseillerais de vous adresser au Regroupement des aidants naturels du Québec, qui regroupe 94 membres représentant 21 000 proches aidants à travers la province. Comme son principal mandat est d’améliorer leur qualité de vie et que certains groupes offrent des services de soutien psychosocial, on saura certainement où vous orienter pour recevoir de l’aide sans frais.