Traque de Martin Carpentier: opération importante aux chutes de la Chaudière

Le parc des Chutes-de-la-Chaudière est vidé de ses visiteurs pour faire place à un important déploiement policier en lien avec la traque de Martin Carpentier, mercredi.

Vers 9 h, des policiers de la Sûreté du Québec et de Lévis se sont rendus en trombe sur place. Tous les citoyens sont priés de quitter les lieux et l’accès au parc est fermé, a constaté Le Journal sur place.

Photo Dominique Lelièvre

Selon nos informations, les agents vérifient des informations pour un homme qui se cacherait dans les bois.

Rappelons que depuis une semaine, les policiers ont mené plusieurs vérifications de la sorte, lesquelles se sont avérées souvent non fondées. On constate néanmoins que les autorités ne prennent aucune chance et traitent avec sérieux les informations transmises par le public.

Photo Dominique Lelièvre

D’autres détails suivront...