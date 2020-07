Une remontée irrésistible pour les Earthquakes

Les Earthquakes de San Jose ont comblé un retard de deux buts avec un peu plus de 30 minutes à jouer pour infliger un revers de 4 à 3 aux Whitecaps de Vancouver dans le cadre d’une rencontre du tournoi «La MLS est de retour», mercredi à Orlando.

Ayant largement dominé la rencontre avec 11 de leurs 31 tirs cadrés et une possession de 67,8 %, les Earthquakes ont toutefois bien failli creuser leur propre tombe en donnant sur un plateau d’argent deux buts au club canadien.

Judson a en effet marqué dans son propre filet en première demie, puis le gardien Daniel Vega a redonné le ballon à l’adversaire quelques secondes avant le troisième but de Vancouver.

Andres Rios lors des arrêts de jeu de la première demie, puis Chris Wondolowski et Oswaldo Alanis et Shea Salina, ce dernier après huit minutes de temps ajouté à la fin de la rencontre, ont été les buteurs de San Jose. Ali Adnan et Cristian Dajome ont répliqué pour Vancouver, qui était la dernière équipe en lice à n’avoir toujours pas disputé son premier match.

L’ancien gardien de l’Impact de Montréal Maxime Crépeau a réalisé quatre arrêts devant la cage des Whitecaps.

Les Earthquakes doivent encore affronter le Fire de Chicago au sein du groupe A. La formation de l’Illinois a remporté son seul match jusqu’ici, face aux Sounders de Seattle. Les Earthquakes ont pour leur part soutiré un verdict nul aux Sounders.