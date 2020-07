Une saine compétition entre Rinne et Saros

Pour la première fois en plus d’une décennie, Pekka Rinne a un compétiteur de taille pour le poste de gardien numéro 1 des Predators de Nashville. Il entretient toutefois une belle amitié avec son rival Juuse Saros.

• À lire aussi: Dans les culottes de Crosby

Il n’a pas encore été établi du côté des «Preds» qui des deux sera sur la glace et qui sera sur le banc lorsque l’action reprendra au mois d’août. Chaque Finlandais a toutefois de solides arguments en sa faveur.

Comme Rinne en a l’habitude depuis plus de 10 ans, c’est lui qui a obtenu la majorité des départs en début de saison. Saros a cependant obtenu de plus en plus de temps de jeu en deuxième moitié, si bien qu’il a joué davantage que son compatriote en 2020.

Photo le Journal de Montréal, Ben Pelosse

Saros, qui concède 12 ans à son coéquipier, a terminé la campagne avec une fiche de 17-12-4 accompagnée d’une moyenne de buts alloués de 2,70 et un taux d’efficacité de ,914. De son côté, Rinne a maintenu une fiche de 18-14-4, mais sa moyenne de 3,17 et son taux d’efficacité de ,895 ont été les pires de sa carrière.

«Je ne pourrais sérieusement demander à avoir un meilleur partenaire dans les buts que lui. Peu importe ce qui se passe, sur la glace et à l’extérieur, il m’aide. C’est toujours plaisant pour moi de venir à l’aréna, et nous sommes de bons amis à l’extérieur du hockey aussi», a indiqué Saros au site web de son équipe mercredi, lui qui raconte que Rinne cuisine souvent lorsqu'ils jouent ensemble à «Call of Duty».

«Juice était tellement fort [à la fin de la saison]... et c’était probablement la première fois depuis un bon bout de temps que je regardais autant de matchs du banc, mais ce n’est pas un problème pour moi», a rétorqué l’aîné.

«Je ne tiens rien pour acquis et je vais faire de mon mieux et voir ce qui se passera. Mais comme tout le monde le sait, nous avons une très bonne relation, qui est aussi une bonne compétition en même temps.»

Hynes devra trancher

L’entraîneur John Hynes, qui est arrivé en cours de saison en remplacement de Peter Laviolette, a rapidement été témoin de la saine compétition entre ces deux hommes masqués.

«Je n’ai jamais vu ça de toute ma carrière, a mentionné Hynes. Mes premières fois derrière le banc, quand il y avait un temps mort ou que l’un ou l’autre revenait au banc, ils se passent toujours une bouteille d’eau, ils se donnent des "high fives" et communiquent.»

Hynes devra éventuellement faire un choix pour savoir qui aura l’étiquette de numéro 1 lors de la ronde qualificative face aux Coyotes de l’Arizona. Pour l’instructeur, c’est important d’y aller au jour le jour.

«Devenons de plus en plus compétitifs avec la poursuite du camp d’entraînement et je crois que cette performance fera la séparation, a-t-il précisé. Si vous êtes loin en séries ou si vous faites face à deux matchs en deux soirs dans une série 3 de 5, vous devrez avoir sous la main deux gardiens qui vous aideront à gagner des matchs. Notre objectif est que les deux soient prêts pour nous aider à gagner.»