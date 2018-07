YouTube propose des chèques à 6 chiffres à ses vedettes pour contrer Instagram

Le célèbre site de vidéos aurait proposé des rémunérations à six chiffres à ses plus grandes vedettes et influenceurs, notamment à cause du développement inquiétant d’Instagram.

Instagram réunit près de 500 millions d’utilisateurs quotidiens, dont des dizaines d’influenceurs, qui se suivent, publient des photos et partagent des stories à leurs milliers d’abonnés.

Bientôt, ces influenceurs pourront partager des vidéos de longue durée et cela rentre directement dans les platebandes de YouTube.

Or, le secteur des influenceurs qui s’est développé en une véritable industrie, notamment avec une hyperspécialisation, est un grand outil marketing. En moyenne, pour chaque dollar dépensé sur un influenceur, une entreprise reçoit 6,50 dollars en retour.

Et la plateforme en profite également. On comprend mieux la lutte qui se tient en ce moment entre YouTube et Instagram autour des influenceurs.

Pour Gabriel Joncas, vidéaste depuis 2011, YouTube n’est pas près de perdre son hégémonie vidéo. Toutefois, la popularité d’Instagram pourrait attirer bon nombre de créateurs de contenus à utiliser sa plateforme IGTV.

«Je pense que les vlogueurs pourraient faire les deux», affirme le youtubeur de 23 ans. «Ça dépendra aussi des revenus que va générer IGTV. Il est trop tôt pour savoir».

Le marché des influenceurs d’Instagram est en pleine croissance. En 2019, il pourrait ramener 2,38 milliards de dollars US.

Ceci dit, YouTube préserve sa notoriété auprès des vidéastes et divers producteurs de contenus vidéo de longue durée.

Mais il vaut mieux prévenir que guérir, comme dit le dicton. Et YouTube l’a bien compris en proposant de gros chèques à ses vedettes.