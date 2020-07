LAPERRIÈRE, Michel



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès le 10 juillet dernier à Paris, de Michel Laperrière à l'âge de 73 ans.Il laisse dans le deuil en France, sa fille Élise (Matthieu Horlait), sa petite-fille Noémie, sa conjointe Elizabeth Roberge (enfants et famille) ainsi que plusieurs ami(e)s; au Québec, ses soeurs Sylvie (André Leclerc) et Josée (Yves Beauregard) et leurs familles ainsi que de nombreux cousins/cousines issus des branches familiales.Une cérémonie en sa mémoire aura lieu le vendredi 17 juillet au cimetière du Père Lachaise à Paris.