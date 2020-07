Au Brésil, le coronavirus oblige à sauter des repas

À cause du coronavirus au Brésil, Milena Maia s’est retrouvée au chômage et, avec ses trois enfants, a commencé à sauter des repas, comme d’autres familles qui ont vu la misère accompagner la pandémie dans les favelas.

«J’ai perdu mon travail à cause de la pandémie. La situation est difficile et il y a des jours où nous devons sauter un repas», explique la jeune femme à l’AFP dans sa modeste habitation d’Heliopolis, une immense favela de près de 200 000 habitants, l’une des plus grandes de Sao Paulo.

Cette Brésilienne de 36 ans, qui élève seule ses enfants, était femme de ménage. Aujourd’hui elle dépend des dons alimentaires d’une ONG locale, l’Unas.

«Chaque mois, je reçois un panier alimentaire de base qui m’aide à nourrir mes enfants», explique Milena Maia, arrivée il y a cinq mois à Heliopolis. Certaines de ses connaissances ont été contaminées par le Covid-19 et plusieurs en sont mortes.

Les favelas du Brésil -- le pays le plus touché au monde après les États-Unis avec 1,9 million de cas de coronavirus et plus de 74 000 morts -- sont très vulnérables en raison de la précarité des systèmes de santé et des mauvaises conditions sanitaires.

De plus, la plupart de leurs habitants dépendaient de petits emplois informels qui ont vite disparu avec la crise et le confinement.

Portions réduites

Milena Maia et ses enfants ne sont pas des cas isolés. Selon une enquête réalisée à Heliopolis par l’Unas et l’Université fédérale de Sao Paulo, près d’un quart des 711 chefs de famille interrogés ont indiqué s’être retrouvés sans nourriture à un moment ou un autre depuis l’arrivée de la pandémie, il y a quatre mois.

Seuls 58% ont déclaré que leur famille avait encore trois repas par jour, 38% qu’ils ne prenaient pas de petit-déjeuner et 67% qu’ils avaient des portions alimentaires réduites.

La moitié des personnes interrogées -- la grande majorité, des femmes -- estiment que l’alimentation de leur foyer n’est ni saine, ni variée.

Le gouvernement du président Jair Bolsonaro a octroyé une aide mensuelle de 600 réais (100 euros) aux plus pauvres depuis le début de la crise. Mais d’après cette étude, si 83% des personnes interrogées à Heliopolis ont sollicité cette aide, seulement 32% l’ont effectivement reçue.

«Il y a le sentiment général que le virus est ‘démocratique’, mais les chances (de chacun) ne le sont pas, et l’impact (de la pandémie] est bien pire dans les banlieues, dans les favelas», explique à l’AFP Reginaldo Gonçalves, coordinateur de l’Observatoire De Olho na Quebrada, une division de l’Unas.

L’Observatoire a mené cette enquête du 24 avril au 29 mai pour faire pression sur les autorités.

«Souvent les données existent, mais elles ne sont pas pas facilement accessibles, notre projet est encore plus essentiel avec le coronavirus», dit Joao Vitor da Cruz, un autre membre de l’Observatoire.