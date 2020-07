Cinq escapades à faire au Québec durant les vacances de la construction

C’est le temps des vacances! Le Québec se met en mode estival pour les deux prochaines semaines. Alors que les frontières américaines restent toujours fermées et que les destinations internationales ne sont pas permises, quoi visiter, voir ou découvrir? Voici cinq escapades à faire en amoureux, en famille ou entre amis à travers le Québec. Découvrez des endroits incontournables tout comme des adresses inédites!

À Québec – Une visite au Château Frontenac et plus encore

Le Fairmont Château Frontenac est sans contredit le lieu incontournable de la Ville de Québec. C’est que cette destination située dans le magnifique quartier du Vieux-Québec renferme plusieurs activités estivales, qui attirent bon nombre d’épicuriens, comme les ateliers de mixologie, l’heure du thé en après-midi ou encore des soupers gastronomiques. Profitez des alentours, pour une excursion dans les rues pittoresques de la capitale pour y faire un peu de magasinage dans les superbes boutiques ou simplement s’imprégner de la culture et de l’histoire. Faites aussi un tour à l’un des plus beaux spas de la province, soit le Strom Spa nordique Québec et sa fameuse piscine infinie.

PHOTO D'ARCHIVES, JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Distance - À 3 heures de Montréal

Idée d’hébergement : Condo à louer des Immeubles Charlevoix

Aux Basses-Laurentides – l’agrotourisme à son meilleur

Pour les passionnés du terroir québécois et des grands espaces, la région des Basses-Laurentides est un endroit absolument à découvrir! En effet, le parcours débute avec une visite des champs de lavande de la Maison Lavande, en pleine floraison. Puis, pour une activité familiale unique, la ferme exotique Nid’Otruche vous ouvre les portes de l’habitat de véritables autruches. Si vous avez un creux, arrêtez-vous à l’Érablière du Sanglier avec son menu champêtre offrant des spécialités de la ferme. C’est aussi dans la région que se situe le magnifique vignoble La Bullerie. Le détour en vaut vraiment la peine.

Photo Sébastien St-Jean, Agence QMI

Distance – De 30 à 45 minutes de Montréal

Idée d’hébergement : Camping au Parc National d’Oka

En Montérégie – Routes des vins et cidres et le fameux Zoo de Granby

La Montérégie est reconnue pour la splendeur de sa nature, ses paysages bucoliques et bien sûr pour la route des vins et des cidres. C’est là qu’on retrouve la renommée Cidrerie Michel Jodoin et sa boutique offrant le meilleur de la pomme transformée en bulle! Continuez votre route en arrêtant aussi au Vignoble et cidrerie Coteau Rougemont où vous aurez la chance de déguster à plusieurs des vins québécois. Pour une sortie en famille, c’est aussi dans cette région que se trouve le fameux Zoo de Granby, qui vous invite en toute quiétude, malgré la COVID-19, à observer les animaux exotiques dans leur habitat naturel.

PHOTO COURTOISIE

Distance – À environ 1h30 de Montréal

Idée d’hébergement : L’Auberge Handfield

À Montréal – Les rues piétonnières et les terrasses

Vous habitez le 450 et les travaux vous découragent de venir visiter la métropole? Attendez! Durant les vacances de la construction, c’est l’occasion idéale d’explorer Montréal sous un angle nouveau. La plupart des grandes artères sont devenues piétonnières, telles que la rue Sainte-Catherine, la rue Peel, la rue Ontario ou encore l’avenue du Mont-Royal. En BIXI ou à pied, Montréal vous offre le meilleur de la ville avec ses nombreux restaurants-terrasses, ses musées, le mont Royal, les activités du Vieux-Montréal, le Village au Pied-du-Courant et bien sûr les boutiques.

Joël Lemay / Agence QMI

Idée d’hébergement : Hôtel Le Germain Montréal

En Estrie – Nature et évasion

Dans la magnifique ville de Sherbrooke, il y a tant de choses à faire et à voir. Tout près du centre-ville se trouve la promenade du Lac-des-Nations, qui est le lieu de prédilection pour profiter des activités de plein air sur un parcours de 3,5 kilomètres et se détendre avec la vue imprenable sur le lac du même nom. De plus, découvrez le Sanctuaire de Beauvoir, qui est reconnu par les touristes pour être un site unique juché sur la montagne, donnant une vue spectaculaire de Sherbrooke. Finalement, à la tombée de la nuit, rendez-vous au parc de la Gorge de Coaticook pour une incursion magique au Foresta Lumina. Ce sentier multimédia au cœur de la forêt vous transportera dans un véritable conte de fées.

Photo courtoisie, Vincent Cotnoir

Distance - À environ 2h de Montréal

Idée d’hébergement : Manoir Hovey