COVID-19: un joueur des Blue Jays prône le port du masque

Souhaitant donner l’exemple à ses coéquipiers des Blue Jays de Toronto, le lanceur Ken Giles portera un masque plus souvent qu’autrement au cours de la prochaine saison du baseball majeur.

• À lire aussi: Pour le bien de Vlad Jr. et des Jays

• À lire aussi: Pedro Martinez et Vladimir Guerrero: les meilleurs des Expos?

• À lire aussi: Les Blue Jays prêts à toute éventualité

Giles, qui est le spécialiste des fins de match, fera exception pendant les exercices physiques, au moment de courir ou de lancer, mais sinon, le masque sera son meilleur ami.

«Pour la plupart du temps, je porterai mon masque, a-t-il assuré dans une entrevue accordée au réseau Sportsnet, plus tôt cette semaine. Si je marche et si je suis dans l’abri des joueurs, je vais toujours en porter un. Tout le monde agira différemment et c’est mon opinion. Je sens que c’est la meilleure façon d’agir pour moi afin de compétitionner.»

Giles, 29 ans, a plusieurs bonnes raisons de prendre toutes les précautions nécessaires, lui qui est devenu papa pour la deuxième fois dans la dernière année et qui sera par ailleurs joueur autonome au terme de la prochaine campagne.

«J’ai toujours été convaincu à 100 % de mon retour au jeu cette saison, car je veux y être et jouer. Je souhaite revenir à une certaine normalité comme tout le monde sur cette planète, a par ailleurs indiqué Giles, auteur de 23 sauvetages avec les Jays en 2019. Je veux donner l’exemple en me lavant les mains et en portant un masque. Ça risque d’être la nouvelle norme, mais je veux être un exemple et ce ne sera pas si pire que ça.»

Matchs locaux au Rogers Centre?

À propos des Blue Jays et de la situation entourant la COVID-19, la formation torontoise aurait reçu l’aval du gouvernement ontarien pour disputer ses matchs locaux au Rogers Centre, cet été.

La ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture,

Lisa MacLeod, en a fait mention sur les ondes de la chaîne radiophonique TSN 1200, précisant toutefois que ce droit pourrait être retiré si certaines règles ne sont pas respectées.

En attendant le début de la saison, prévu le vendredi 24 juillet contre les Rays de Tampa Bay en Floride, les Blue Jays poursuivent leur camp d’entraînement à Toronto.