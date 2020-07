Dr Arruda veut éviter une autre perte de contrôle

Horacio Arruda appelle les Québécois qui débuteront leurs vacances vendredi soir à la prudence dans leurs voyages. « C’est sûr que tout déplacement et mélange de population est quelque chose de préoccupant », affirme-t-il à l’aube des semaines de la construction.

Le Dr Arruda demeure réaliste avec le début des vacances estivales. Il y aura des cas, mais ce qu’il faut, c’est éviter la perte de contrôle que le Québec a vécu, par exemple, à la semaine de relâche.

« La semaine de relâche, le problème, c’est qu’on n’avait pas de mesures, on ne savait pas que les asymptomatiques pouvaient transmettre la maladie. Mais là, on sait tout ça. [...] L’important, ce sera le respect des consignes », a expliqué le directeur de la santé publique lors d’un passage en Beauce jeudi.

Encore une fois, ces consignes ne surprendront personne. Respect de la distanciation de deux mètres, lavage des mains, port du masque et limitation des rassemblements seront la clé, insiste M. Arruda.

« Si les gens respectent tout ça, on va être en business. Mais ça, c’est le scénario rêvé », précise-t-il, ajoutant avoir hâte d’évaluer les impacts des prochaines semaines.

« Oui, j’ai des préoccupations. J’ai hâte de voir deux semaines après la construction, ou même 10 jours après le début, qu’est-ce qui se passe dans nos chiffres », admet le sous-ministre à la Santé.

Le Québec pourrait s’en tirer

Si les mesures sanitaires sont respectées, le Dr Arruda croit que le Québec pourrait s’en tirer un peu comme lors de la réouverture des écoles.

« Vous vous souvenez, les gens capotaient, ils disaient qu’on allait tuer les enfants. Mais ça n’a pas été le drame qu’on pensait qu’on aurait », rappelle le médecin.

Par contre, des gens qui auraient le « deux mètres un peu court » placent la population à risque.

« Des cas, il va y en avoir. C’est impensable de croire que personne ne va faire d’erreurs. Il va y avoir encore des gens qui meurent, mais il ne faut pas être en perte de contrôle », demande l’expert.

Pas de confinement estival

Malgré ces craintes, le directeur de la santé publique affirme qu’il n’a jamais été question de confinement estival.

« On n’allait quand même pas empêcher les Québécois de prendre des vacances », lance-t-il, affirmant qu’il était impossible d’imaginer des travailleurs de la santé, par exemple, privés de repos cet été.

Le Dr Arruda prendra lui-même des vacances, au Québec, dans les prochains jours.

« J’ai déjà été au Maroc, et on me l’a reproché, ne pensez pas que je vais aller aux États-Unis ! Je reste au Québec et je vais pouvoir revenir vite s’il se passe quelque chose », a-t-il souligné, assurant qu’il porterait le masque lui-même.

« Même si je vais dans une région où il n’y a pas beaucoup de cas. Parce que je ne voudrais pas être l’asymptomatique qui va le donner à quelqu’un d’autre, et par respect pour les autres. »