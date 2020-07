Du financement disponible pour soutenir les entreprises avec de la propriété intellectuelle

MONTRÉAL – Les entreprises canadiennes riches en propriété intellectuelle (PI) pourront dorénavant profiter d’une nouvelle enveloppe de 160 millions $.

C’est ce qu’a annoncé jeudi BDC Capital, la division d’investissement de la BDC.

Le nouveau fonds va permettre aux compagnies d’ici d’accéder à des capitaux pour favoriser la commercialisation, accroître leur compétitivité et prendre de l’expansion à l’échelle internationale.

Il s’agit d’une première au Canada, a-t-on spécifié. Les entreprises ciblées sont celles en expansion et œuvrant dans l’industrie du savoir, dotées de riches portefeuilles de PI – notamment en matière de brevets, de conception et de secrets industriels.

«Les entreprises qui offrent des actifs incorporels comme la PI ont souvent du mal à accéder au capital, a soutenu jeudi par communiqué Jérôme Nycz, vice-président exécutif de BDC Capital. [...] Nous espérons inciter des intervenants qui partagent une même vision à collaborer avec nous afin d’aider encore plus d’entreprises.»

Selon BDC Capital, la croissance future de l’économie canadienne sera assurée par l’innovation et le savoir.

Pour avoir accès à cet argent, les entreprises doivent avoir un chiffre d’affaires annuel d’au moins 1 million $. De plus, le financement se fera sous forme de «dette subordonnée, de dette convertible et de capitaux propres afin d’accélérer le processus de commercialisation».

Le nouveau fonds sera dirigé par Lally Rementilla, qui a lancé et dirigé Quantius, un prêteur commercial spécialisé dans le financement d’entreprises novatrices.

«Nous sommes ravis de lancer cette solution de financement qui permettra de bâtir et de maintenir un solide réseau de chefs de file en matière de PI au sein de l’écosystème canadien, a souligné Mme Rementilla. Ensemble, nous aiderons les entreprises canadiennes à propulser leur PI et à la protéger, et nous continuerons de positionner le Canada comme un leader dans l’économie de l’innovation.»