[EN IMAGES] Matt Lang électrise la baie de Beauport: le country était à l’honneur jeudi soir

Des chapeaux de cowboys, de la danse en ligne, des fans debout dans des boîtes de «pick-up»: il n’y a pas de doute, la baie de Beauport appartenait au country, jeudi soir.

Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir rassembleur du new country, dont la jeune génération est adepte. Après la tempête Roxane Bruneau la veille, le musi-parc aux abords du fleuve a été le théâtre d’une autre soirée diablement festive avec Matt Lang, habitué à remplir et faire lever les salles partout où il passe.

Photo Simon Clark

Et hier soir n’a pas fait exception, malgré le contexte particulier. Il a donné un des spectacles les plus populaires de la tournée TD Musiparc à Québec, avec 250 voitures.

L’effet rassembleur du new country s’est fait ressentir dès qu’on a mis les pieds sur le site. Arrivés tôt, les jeunes spectateurs étaient venus en «gang», formant de nombreux attroupements sur le site.

Photo Simon Clark

Si la jeune génération raffole de la sonorité moderne du new country, pas question de se départir des bottes et des chapeaux de cowboys. Les traditions restent bien ancrées, même les danses en ligne, qui ont débuté sur le terrain plus d’une heure avant le début du spectacle, alors que la musique jouait déjà à plein volume dans les voitures.

Photo Simon Clark

À l'extérieur des voitures

Hier, la pandémie semblait appartenir au passé. Pour la première fois depuis qu’on assiste à cette tournée, les cris entre les chansons étaient beaucoup plus nombreux que les klaxons, preuve que bien peu de gens sont restés assis sagement dans les voitures, préférant danser allègrement entre celles-ci.

Il y avait déjà toute une ambiance avant le spectacle, alors imaginez lorsque Matt Lang et ses trois musiciens ont débuté avec la nouvelle chanson de danse en ligne, Getcha, le dernier extrait de son plus récent album paru il y a quelques semaines.

Photo Simon Clark

«Ça me fait du bien de voir du monde, enfin!» s’est exclamé le chanteur, bon vivant et charismatique, qui arborait fièrement sa coupe mulet de confinement.

Entre les pièces de son premier EP, Matt Lang avait pris soin d’intégrer les morceaux les plus rythmés de son dernier effort, dont Water Down The Whiskey, Better When I Drink et Woke Up Like This.

Photo Simon Clark

Le party a connu une petite accalmie quand les danses en ligne ont laissé place à des «slows» sur la langoureuse Tennessee Whiskey, une traditionnelle reprise qu'il s'approprie dignement.

Matt Lang a aussi emprunté la déchirante She Don’t Love You à Eric Paslay, l’instant d’un magnifique moment acoustique où il a raconté ses débuts, avant que la grande fête country se termine en bonne et due forme.