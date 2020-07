Un trafiquant se fait saisir son hélicoptère

Un trafiquant de drogue paillera doublement chère les sévices infligés à une femme. En plus de la détention, Revenu Québec a saisi 170 000 $ de biens faute d’avoir payé ses taxes et impôts.

En septembre 2018, les policiers de la SQ s’étaient rendus chez Sylvain Lemieux à St-Alexis-des-Monts après qu’une femme, craignant pour sa sécurité, les ait contactés. Sur place, les policiers ont constaté que la femme avait subi «différents sévices» qui ont nécessité un transport à l’hôpital.

Lemieux a quant à lui été arrêté et accusé de séquestration, voies de fait armées et voies de fait causant des lésions au palais de justice de Shawinigan. Or, le travail des enquêteurs ne s’est pas arrêté là puisqu’ils ont trouvé 230 kilos de cannabis et du matériel de production.

Revenu Québec a donc enquêté à son tour et établi que Sylvain Lemieux n’avait pas payé ses taxes et impôts pour une valeur de 169 922 $. Un avis d’exécution après jugement a autorisé Revenu Québec à saisir plusieurs biens appartenant au trafiquant dont un hélicoptère Robinson R22, un ultraléger et des véhicules de plaisances.

Pour l’ensemble des infractions commis contre sa victime, de même que celle reliée au trafic de stupéfiants, l’homme de 52 ans a reçu une peine de 42 mois de détention en juin 2019. Lemieux a fait face à plusieurs accusations de trafic de drogue depuis 1987.