Exceptionnelle: maison à paliers multiples pour 3 125 000$ dans Outremont

Située dans le haut Outremont à quelques pas du parc Beaubien, cette maison exceptionnelle à paliers multiples rénovée avec le plus grand soin et des matériaux santés, saura séduire les passionnés d'architecture et de design.

Le split-level construit en 1961 propose un espace complètement rénové réparti sur 4 lumineux paliers.

C’est l’architecte Pierre Boulva qui a conçu l’intérieur de la maison lors de sa constructionen 1961. Puis en 2017, l’architecte Alain Carle a eu le mandat de rénover la propriété tout en restant fidèle à son esthétique mid-century.

La maison possède 5 chambres, 3 salles de bain et 1 salle d’eau.

Les planchers, plinthes et moulures de chêne d’origine ont tous été restaurés et vernis à l’huile naturelle pour leur redonner une seconde vie.

La cuisine est une œuvre de Denis Couture, elle est ouverte sur la salle à manger et elle possède un coin repas.

Les salles de bain sont toutes munies de planchers chauffants et de luminaires signés Lambert & fils et Artemide.

La maison est actuellement à vendre pour 3 125 000$.

Découvrez son décor à couper le souffle dans la vidéo ci-haut!

Tous les détails de cette maison ici.