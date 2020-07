Grands Prix cyclistes : une décision bientôt

L’organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) a indiqué jeudi que le sort des deux courses prévues les 11 et 13 septembre sera connu d’ici la fin du mois.

Dans un communiqué transmis aux médias, elle a rappelé son engagement de diffuser une mise à jour de la situation.

Selon le calendrier du WorldTour de l’Union cycliste internationale, les deux événements québécois se dérouleront en même temps que le Tour de France, à l’affiche du 29 août au 20 septembre.

Cependant, c’est la sécurité de tous les gens impliqués qui déterminera la marche à suivre dans ce dossier.

«En tant que promoteur responsable, nous prendrons les décisions qui s’imposent pour respecter les impératifs de santé, mais également pour pallier les impacts opérationnels et financiers de notre organisation si les GPCQM devaient se tenir selon les conditions actuelles. Par grande considération pour tous les acteurs impliqués du cyclisme mondial - équipes, coureurs, encadrement et instances -, nos partenaires, le public et notre fidèle équipe, nous statuerons donc sur la tenue des GPCQM 2020 d’ici le 31 juillet», a-t-on expliqué.

Les contraintes reliées à la crise de la COVID-19 demeurent importantes quant à la présentation des courses. Notamment, les voyageurs arrivant au Canada doivent se soumettre à une quarantaine de 14 jours et les grands événements sont interdits au Québec jusqu’au 31 août.

Cette date pourrait également être repoussée éventuellement.