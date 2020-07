Ils campent sur la Place des Arts pour le climat

MONTRÉAL – Une dizaine de citoyens ont établi leur campement mercredi, sur le site de la Place des Arts, pour demander des actions gouvernementales concrètes pour la crise climatique.

Ces derniers prévoient poursuivre leur manifestation jusqu’à ce que des plans d’action soient adoptés par les trois paliers de gouvernement. «On attend que [François] Legault, [Valérie] Plante et [Justin] Trudeau, idéalement, viennent nous parler», a affirmé le militant Gabriel Townsend.

Le groupe, dispersé dans quelques tentes, revendique des actions «rapides et concrètes». «On demande à ce que ces trois paliers adoptent un plan d’action d’ici la fin de l’année pour décarboniser l’économie et transitionner vers une économie juste, locale et sociale d’ici 2025», a soutenu M. Townsend.

Ce dernier a assuré que les normes de la santé publique sont respectées et que «tout le monde est invité à se joindre» au mouvement.