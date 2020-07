Je reste chez nous

Coup de cœur :

Spectacle : L’Impératrice

Photo courtoisie

Ayant dû annuler 60 concerts autour du monde dans la prochaine année en raison de la pandémie de la Covid-19, la formation L’Impératrice propose désormais une tournée virtuelle d’une dizaine de dates. Chaque concert sera unique, intégrant des surprises et des morceaux originaux, et sera diffusé en direct. Le groupe «Choses Sauvages» se chargera de la première partie pour le spectacle de Montréal.

Ce soir à 20h. Les billets et la plateforme de diffusion sont accessibles via la page Facebook de L’Impératrice

Je reste :

Série

Dark - Saison 3

Photo courtoisie

La troisième saison de la populaire série allemande «Dark» est désormais disponible sur Netflix. À travers cette série de science-fiction, on suit notamment le parcours du policier Ulrich Nielsen qui tente désespérément de retrouver son fils disparu, Mikkel, âgé de 12 ans.

Disponible depuis le 27 juin sur Netflix

Quiz

Super Mario

Photo courtoisie

L’équipe de «Pèse sur Start» organise ce soir un quiz 100% Super Mario diffusé sur la plateforme Twitch de sorte à souligner le lancement du jeu «Paper Mario: The Origami King!». Le quiz sera gratuit, animé en direct, et sera divisé en trois volets: une ronde audio, une ronde visuelle et une ronde de questions. Tout l’univers de Super Mario sera exploré.

Ce soir à 18h30 sur la plateforme Twitch

Cinéma

Portrait de la jeune fille en feu

Photo courtoisie

Réalisé par Céline Sciamma, le film « Portrait de la jeune fille en feu» sera projeté cet avant-midi au cinéma Beaubien. L’intrigue se déroule en 1770, en Bretagne, et l’on y suit le quotidien de Héloïse, une jeune femme cherchant à échapper à un mariage arrangé dont elle ne veut pas.

Aujourd’hui à 10h40 au Cinéma Beaubien - 2396, rue Beaubien Est