Journée de pluie sans ennui: 4 activités intérieures à faire près de Montréal

Journée de pluie en vue? Chassez la grisaille en partant à la découverte de la grande région de Roussillon et de ses activités culturelles intérieures pour petits et grands.

Situé au sud-ouest de Montréal, ce territoire s’étend sur 11 municipalités, depuis La Prairie jusqu’à Châteauguay. Secret bien gardé à deux pas de l’île de Montréal, la région de Roussillon vous fera vibrer tant par ses attraits touristiques que par la richesse de son patrimoine.



1. Exporail : la collection ferroviaire la plus importante au Canada!

Saviez-vous que le vaste territoire de Roussillon a accueilli le premier chemin de fer canadien en 1836, celui qui circulait entre La Prairie et Saint-Jean-sur-Richelieu? C’est donc à proximité de ce lieu emblématique que Exporail, le Musée ferroviaire canadien, a vu le jour en 1961.

Découvrez-y la grandeur du patrimoine ferroviaire canadien à travers des expositions à couper le souffle! Les véhicules, les artéfacts et les documents d’archives de ce musée constituent la plus importante collection ferroviaire au Canada !

Plongez dans les nombreuses animations, les programmes éducatifs, les conférences et les événements thématiques proposés par le musée. Aussi, prévoyez un peu de temps pour assister à la démonstration de télégraphie et à l'explication du fonctionnement du train à vapeur.

Laissez-vous aussi impressionner par la beauté des anciens wagons et l’aspect plus grand que nature des locomotives de cette collection unique de véhicules. Et ne manquez pas la toute nouvelle exposition itinérante Territoires d’identité: les villes de compagnie au Canada qui a lieu jusqu’en décembre 2020.

Notez que la réservation via la billetterie en ligne est obligatoire. Avant de vous y rendre, veuillez prendre connaissance des changements de certaines activités, des heures d’ouverture et des tarifs.



2. Musée d’archéologie de Roussillon : les trésors du passé

L’activité idéale pour plonger dans l’histoire fascinante de la région de Roussillon! Prenez plaisir à visiter l’exposition permanente du musée Carrefour Archéo qui dévoile les traces du passé de Roussillon en remontant jusqu’à la Préhistoire.

Les visites commentées permettent d’en apprendre davantage sur les différents artéfacts qui ont marqué chaque époque tandis que les simulations de fouille sont une belle occasion d’initier les plus jeunes au métier d’archéologue.

Nouveauté cette année pour toute la famille: l’exposition temporaire À l’abordage, corsaire et pirates en Gaspésie. Montez à bord d'un bateau de pirates et faites connaissance avec des personnages historiques hauts en couleur. Participez aussi à une chasse au trésor trépidante. Êtes-vous prêts pour l’aventure ?

Pour la période estivale, planifiez votre visite en réservant votre plage horaire et en achetant vos billets en ligne.



3. Maison patrimoniale LePailleur : 200 ans d’histoire!

Si vous aimez les vieilles maisons chargées d’histoire, une visite à la maison patrimoniale LePailleur s’impose!

Érigée en 1792, cette prestigieuse demeure a eu plusieurs fonctions au fil des années ce qui en fait un attrait touristique fort populaire: d’un entrepôt de fourrures à une résidence privée, en passant par un magasin général et une étude de notaires. Aujourd’hui propriété de la ville de Châteauguay, la Maison LePailleur reçoit les visiteurs pour participer à des activités artistiques ou historiques.

Votre journée à la Maison LePailleur s’annonce bien remplie entre les visites commentées, les spectacles et les différents ateliers! Sous la thématique des techniques artisanales de nos ancêtres, choisissez l’atelier sur le fléchage avec un maître tisserand ou celui sur la conservation des photos de familles.

Pour les plus jeunes, ils ont la chance de s’initier au tricot, à la couture, à la broderie ou encore de créer un herbier. Du plaisir et des découvertes pour tous les âges et tous les goûts !

Songez à réserver votre visite au moins 48 heures à l’avance par courriel, Facebook Messenger ou par téléphone.



4. Tour Potier studio céramique : artiste le temps d’une journée

Dans ce studio de céramique de la Rive-Sud, se salir les mains n’aura jamais été aussi agréable! Faites l’essai d’un atelier de poterie dans un studio où règne une ambiance calme et conviviale.

Tour Potier studio céramique vous offre plusieurs formules pour vivre l’expérience. Explorez librement l’argile avec tout le matériel fourni sur place ou bien inscrivez-vous à l’un des ateliers pour débutants : manipulation de l’argile, technique du tournage, décoration de la céramique, façonnage à la main et plus encore !

Accessible aux enfants, le studio leur permet de découvrir le plaisir de jouer avec l’argile et de créer l’objet de leur choix. Une belle activité à faire en famille pour s’amuser tout en développant les techniques de base de la poterie. Bols, assiettes, tasses ou autres, vous serez fiers de rapporter vos créations à la maison !

À partir du mois d’août, le studio offrira aussi un nouvel atelier de fabrication de savon. Faites votre choix parmi des huiles essentielles et des herbes afin de concocter une recette unique. En plus de repartir avec six pains de savon, vous aurez en main tous les ingrédients nécessaires pour en refaire à la maison.

Réservez votre place dès maintenant pour une journée sans pareil !

Cet été, beau temps, mauvais temps, profitez de vos fins de semaine pour explorer les environs de Montréal et pour découvrir des trésors insoupçonnés comme ceux que l’on retrouve dans la région de Roussillon!