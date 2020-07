Le milieu culturel demande le retour de La faille

Des voix du milieu culturel s’élèvent pour qu’on rapatrie La faille sur Club illico. La décision de Vidéotron de retirer la série en raison des allégations de harcèlement sexuel et d’agression physique contre Maripier Morin lèserait ses artisans.

C’est ce qu’indique un communiqué conjoint de l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ), la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et l’Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l’image et du son (AQTIS), qui sera émis jeudi soir.

«Retirer des ondes des œuvres comme La faille pénalise non seulement leur public, mais toutes les personnes impliquées dans leur création, leur production et leur diffusion. De tels retraits sont injustes et disproportionnés», soulignent les regroupements, après avoir mentionné qu’ils saluaient le courage des victimes qui prennent la parole et dénoncent des actes répréhensibles.

«Il est inutile de faire d’autres victimes collatérales en retirant des ondes des œuvres de fiction dans lesquelles ces individus tiennent un rôle», peut-on lire.

Le communiqué évoque également une rumeur selon laquelle la prochaine saison serait annulée.

Une injustice

Joint au téléphone, le président de l’ARRQ, Gabriel Pelletier, parle d’une injustice.

«Le public est capable de faire la part des choses entre l’œuvre et l’individu. C’est injuste de pénaliser tous les artisans qui ont participé à une série à cause des écarts de conduite d’une personne.»

M. Pelletier souhaite inciter les dirigeants de Vidéotron à ramener La faille sur Club illico, d’autant plus qu’il s’agit d’un succès populaire et critique. «Ils sont dans une position difficile, concède le président de l’ARRQ. On est certain qu’ils n’ont pas retiré la série de gaieté de cœur. On veut leur dire qu’on est derrière eux s’ils veulent renverser leur décision.»

Sur Twitter, des artistes ont également décrié ce retrait pour les mêmes raisons. Parmi eux, signalons Guy A. Lepage, André Robitaille et Marina Orsini.

Retour évoqué

Dans un courriel transmis au Journal, Vidéotron indique avoir agi de façon responsable en suspendant les contenus mettant en vedette Maripier Morin, tout comme l’ont fait Radio-Canada, Télé-Québec et Bell Média. L’entreprise affirme toutefois être consciente du travail des artisans et évalue, en fonction de l’évolution des choses, «le moment propice pour réintégrer certains contenus, dont La faille».

Culture de l’annulation

Le retrait de toutes les émissions auxquelles Maripier Morin a participé, incluant La faille, participe au mouvement appelé «cancel culture» (en français, «la culture de l’annulation»), qui consiste à effacer toute trace d’une personnalité ayant commis une action répréhensible.

«Les compagnies qui s’associent à des artistes sont bien contentes de profiter de leur visibilité, mais quand les choses tournent mal, c’est sauve-qui-peut», résume le directeur de l’École des médias de l’UQAM, Pierre Barrette.

Selon M. Barrette, ce phénomène prend une ampleur inégalée cette année.

«La tendance tire vraiment du côté des dénonciateurs, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose compte tenu qu’elle a longtemps servi à protéger les agresseurs. C’est comme un retour du balancier.»