Les syndiqués de la Sépaq entérinent l’entente de principe

QUÉBEC | Les employés de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ont accepté à 72% l’entente de principe conclue récemment.

Le processus de vote s’est tenu au cours des trois dernières semaines en marge d’une tournée virtuelle.

«Le nouveau contrat de travail prévoit des bonifications de la rémunération d’une valeur globale de plus de 10% au cours des cinq prochaines années, soit pendant toute la durée de l’entente», a-t-on précisé jeudi, par communiqué.

Le renouvellement des conventions collectives concerne plus de 2000 membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) dans les parcs nationaux, les réserves fauniques, le Manoir Montmorency et le parc de la Chute-Montmorency, le siège social de la Sépaq, le camping des Voltigeurs, les centres touristiques du Lac-Kénogami et du Lac-Simon, le Gîte du Mont-Albert, l'Auberge de montagne des Chic-Chocs, l'Auberge de Port-Meunier et l'Aquarium du Québec.

«C'est un dénouement positif pour toutes les parties. Cette négociation nous aura permis de trouver des solutions concrètes à plusieurs problématiques soulevées par nos membres, et ce, sans encaisser de recul important», a dit Maryse Rousseau, vice-présidente et porte-parole de la négociation pour SFPQ.

«Cette entente est une excellente nouvelle pour nos membres, mais également pour l'ensemble de la population du Québec qui pourra profiter de ces joyaux et de nos superbes territoires naturels durant la présente saison estivale et pour les années à venir», a indiqué, pour sa part, Christian Daigle, président général du SFPQ.