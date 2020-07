Ottawa verse environ 21 millions $ au secteur manufacturier

OTTAWA - Le fédéral octroiera près de 21 millions $ en aide financière à 45 projets d’innovation dans le secteur manufacturier.

La ministre du Développement économique, Mélanie Joly, en fera l’annonce à Québec, jeudi après-midi, en compagnie du président du Conseil du trésor, Jean-Yves Duclos.

Plusieurs enveloppes iront à des projets dans la région de la Capitale-Nationale et Ottawa insistera notamment sur la nécessité de moderniser certains éléments de la production en contexte de COVID-19.

La distanciation physique étant de mise en milieux de travail, certaines formes d’automatisation et de robotisation peuvent s’avérer intéressantes, devrait-on faire valoir.

Les enveloppes, dont certaines consisteront en des prêts et d'autres en des aides non remboursables, seront distribuées via l’ Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Du lot, on retrouve une aide d’un million $ à l’entreprise Machinex pour un projet de modernisation d’équipement. La même somme ira à Simard Suspensions Inc pour, entre autres, l’acquisition d’un bras robotisé.

Une source gouvernementale a précisé que la majorité des contributions financières iront à des petites et moyennes entreprises.