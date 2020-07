Prévost Car remercie 250 travailleurs

En raison d’une diminution dans son carnet de commandes, le constructeur d’autocars Prévost remercie 250 travailleurs pour une durée indéterminée à son usine de Sainte-Claire, dans Chaudière-Appalaches. Depuis mai, au total, 550 personnes ont été licenciées à cet établissement.

Jeudi, les employés ont appris la mauvaise nouvelle après une rencontre entre la direction et le syndicat Unifor. Les mises à pied devraient avoir lieu aux alentours du 16 octobre prochain.

Dans un communiqué, le syndicat interpelle Ottawa afin qu’il revoie rapidement certains critères imposés aux entreprises pour avoir accès à la Subvention salariale d'urgence du Canada.

Actuellement, les pertes de revenus du groupe Volvo sont évaluées sur l’ensemble des divisions, ce qui comprend sa filiale Novabus qui a tiré son épingle du jeu depuis la reprise des activités.

Au cours des derniers mois, le groupe Volvo, société mère de Prévost, avait eu accès à la Subvention salariale d'urgence du Canada, mais la direction craint de ne plus respecter, éventuellement, certains critères, et ce, même si l’une de ses divisions continue de voir ses ventes plongées.

«Les critères d'accès à la subvention devraient notamment tenir compte de la situation des filiales uniquement et non de l'ensemble de l'entreprise. Il faut prendre en compte que les différentes divisions ne sont pas dans des marchés similaires», indique Benoît Tremblay, président du comité syndical usine et de la section locale 9114.

Poursuite des activités

Prévost prévoit tout de même poursuivre ses livraisons de véhicules déjà vendus ainsi que la fabrication de certains produits comme les maisons motorisées et les châssis d'autocar pour le marché américain.

C’est la moitié des 1100 travailleurs dans l'usine et les bureaux à Sainte-Claire qui aura perdu son gagne-pain en raison des impacts de la pandémie.

Il faut dire qu’au cours des derniers mois, plusieurs opérateurs de transport ont choisi de reporter leurs commandes d’autocars.

«Dès que nous avons une reprise des commandes, c’est certain qu’on va adapter la cadence de production», avance Emmanuelle Toussaint, vice-présidente aux communications chez Volvo.

«C’est partout en Amérique du Nord. Les gens ne voyagent plus entre les villes. Il n’y a plus d’événements sportifs ou de tours touristiques. Nos clients sont impactés et la reprise tarde à venir. Cela a un impact sur notre production», poursuit-elle.