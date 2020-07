Un 7e député conservateur au Québec donne son vote à Peter MacKay

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, s’ajoute à la liste des députés conservateurs du Québec qui endossent la candidature de Peter MacKay pour la chefferie du parti.

Il devient ainsi le 7e député conservateur, sur les 10 élus du caucus québécois à Ottawa, à se ranger dans le camp MacKay. Richard Lehoux en a fait l’annonce par voie de communiqué jeudi soir.

«Pour moi, Peter MacKay est le candidat le plus rassembleur. Après lui avoir parlé à plusieurs reprises, M. MacKay est celui qui comprend le mieux les enjeux concernant la ruralité et la réalité des Beaucerons», a-t-il déclaré.

L’ancien ministre de la Défense a salué l’arrivée de Richard Lehoux dans son camp. «Avec sa connaissance du monde agricole et son expérience comme maire, il est un atour inestimable pour le caucus conservateur. J’ai pris de fermes engagements pour protéger la gestion de l’offre et je sais qu’avec Richard Lehoux, les producteurs auront toujours une voix forte pour défendre leurs intérêts», ajoute M. MacKay, dans le même communiqué.

M. Lehoux suit ainsi les traces de ses collègues Pierre Paul-Hus, Joël Godin, Steven Blaney, Luc Berthold, Bernard Généreux et Jacques Gourde, en donnant son appui à Peter MacKay. Au Québec, seul le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, s’est rangé dans le camp d’Erin O’Toole, le principal adversaire de Peter MacKay.

Rappelons que les députés Gérard Deltell et Alain Rayes ont choisi de n’appuyer publiquement aucun candidat et de demeurer neutre. Les membres du Parti conservateur ont jusqu’au 21 août pour enregistrer leur vote pour la chefferie du parti. Les deux autres aspirants chefs sont Derek Sloan et Leslyn Lewis.