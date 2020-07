Une transaction qui en surprend plusieurs

L’industrie du courtage immobilier a accueilli mercredi avec prudence l’arrivée de Desjardins, qui va venir jouer dans ses platebandes avec la bannière DuProprio.

« Desjardins est une institution financière qui comprend les principes de la réglementation et de l’encadrement », a souligné Maude Bujeault Bolduc, directrice des communications de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ).

Selon elle, Desjardins respectera les paramètres de la Loi sur le courtage immobilier (LCI) et portera à l’attention des consommateurs le fait qu’ils « ne sont pas protégés par la LCI lorsqu’ils effectuent leur transaction par eux-mêmes ou avec l’aide d’une entreprise d’assistance aux propriétaires ».

« Conflit d’intérêts »

À l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ), on s’est dit ouvert au modèle d’affaires de DuProprio. « On a été surpris de l’acquisition, mais on n’est ni pour ni contre », a lancé sa PDG, Julie Saucier.

Début juillet, DuProprio a gagné deux batailles devant les tribunaux contre les courtiers immobiliers, qui avançaient que DuProprio faisait de la fausse publicité en disant que ses clients économisaient 5 % de commission.

De son côté, Simon-Pierre Poirier, président du Réseau des courtiers immobiliers indépendants du Québec (RCCIQ), a critiqué l’achat. « Desjardins va tout faire pour que le client puisse prendre son hypothèque chez eux. Il est là notre conflit d’intérêts. Il est là le problème », a-t-il déploré.

En fin de journée, le PDG de l’Association des courtiers hypothécaires du Québec (ACHQ), Sylvain Poirier, a qualifié la nouvelle de véritable « bombe ».

« Pour les courtiers hypothécaires, ce n’est pas une mauvaise chose, mais on s’attend à ce que les courtiers immobiliers boycottent Desjardins parce qu’ils deviennent propriétaires de leur compétiteur », a-t-il analysé.

RE/MAX, qui a déjà jonglé avec l’idée de se lancer dans le courtage hypothécaire, a préféré s’abstenir de commentaires, mercredi.