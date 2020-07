MERCIER, Benoit



À Montréal, le 13 juillet 2020, à l'âge de 80 ans est décédé monsieur Benoit Mercier, veuf de madame Candide Roberge.Il laisse dans le deuil ses fils Pascal et Martin (Carolle), ses petits-enfants Maxime, Carollanne, Jérémy, Mathieu et feu Christian, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra en privé parents et amis au:15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1Dû aux circonstances exceptionnelles de la pandémie, les funérailles seront célébrées en privé, mais vous pourrez suivre la cérémonie en direct sur internet le dimanche 19 juillet à midi.Pour y assister virtuellement:https://funeraweb.tv/fr/diffusions/15964