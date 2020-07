LALONDE, Lucien



À Le Gardeur, le 17 juin 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Lucien Lalonde.Outre son épouse, Monique Léveillé, il laisse dans le deuil ses enfants, Michel et Josée, ses petits-enfants, Shawn, Alexandra et Priscilla, ses arrière-petites-filles, Mikayla, Leylana, Théalyssa et Elena.Les condoléances seront reçues le samedi 18 juillet à 10h à la paroisse Saint-François-du-Lac située au 1176 rue Principale, St-Zotique, J0P1Z0. Suivront les funérailles à 11h.