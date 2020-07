PIGEON, Jean-Jacques



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean-Jacques Pigeon qui nous a quittés le 14 juillet 2020. Il était veuf de Mme Dora Comaniuk.Il laisse dans le deuil, ses enfants Diane (Michel Champagne), Aline (Laurent Forest), Alain (Lyne Brunelle), Jean-Louis (Suzanne Willet), Benoit (Mélanie Lamarre) et Martin (Anny Parenteau), ses sept petits-enfants Olivier, Maxime, Marie-Cathrine, Philip, Jean-François, Marilyn et Frédéric, son arrière-petite-fille Abby, sa soeur Jacqueline, sa belle-soeur Christine (Gérald Pigeon), son beau-frère George Comaniuk (Jacqueline Lapointe), ainsi que ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Sulpice le lundi 20 juillet 2020 de 13h à 14h suivi du service funèbre.450-589-5505 www.guilbault.info