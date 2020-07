Cinq boissons alcoolisées à déguster durant vos vacances

MONTRÉAL – «C’est le temps des vacances», comme le chante si bien Pierre Lalonde. Alors que de nombreux Québécois seront en vacances, l’heure des apéros, des soupers barbecue et de la détente en camping a sonné. Question d’agrémenter ces moments estivaux, voici cinq boissons alcoolisées à découvrir et à déguster durant vos vacances.

Lors d’un pique-nique au parc: les prêts à boire Cidrerie Milton

PHOTO COURTOISIE/AGENCE DDMG

Les vergers de la Cidrerie Milton offrent depuis quelques années leurs rafraîchissants prêts à boire Milton Star, conçus à partir de leurs pommes vedettes McIntosh et Spartan. La boisson naturelle et sans gluten est un cidre mi-sec, mi-sucré, pétillant, léger et fruité. Il s’agit du cidre parfait pour se prélasser au soleil, lors d’un pique-nique, car il se transporte bien en paquet de quatre, dans un panier ou dans une glacière. D’autres saveurs sont également disponibles comme la Milton Star à la cerise, au pamplemousse et à la mûre sauvage.

*À 11,48 $ à la SAQ et 10,99 $ en épicerie

En camping avec les amis: la nouvelle bière Coors Slice à la lime

PHOTO COURTOISIE

La brasserie québécoise Molson, qui est la plus ancienne en exploitation en Amérique du Nord, lance cet été une nouvelle bière sous la bannière Coors. Celle-ci saura vous désaltérer, même dans les plus grandes chaleurs. En effet, après la Coors Slice Orange de l’an dernier, voilà que la Coors Slice Lime fait son apparition sur le marché. Avec un soupçon de lime, cette nouvelle bière légère et facile à boire, détient des notes subtiles et pas trop sucrées. De plus, elle est accessible dans plusieurs supermarchés.

*À 2,50 $ l’unité – Disponible dans la plupart des épiceries

Sur le bord de la piscine en après-midi: cocktail gin tonic peu calorique de Jardin Verde

PHOTO COURTOISIE

Devenez mixologue d’un jour! Découvrez le nouveau gin Jardin Verde, qui ne contient que 50 calories par once de gin. Son goût très léger en bouche est composé de notes de concombre frais, d'une touche de menthe, de basilic et de romarin. C’est le gin parfait pour un cocktail gin tonic, en y ajoutant un peu de lime, des glaçons, quelques tranches de concombre et quelques feuilles de lime. Servez et dégustez sur le bord de la piscine!

* À 38 $ - Disponible à la SAQ

Lors d’un souper barbecue: le vin portugais Pereira

PHOTO COURTOISIE/AGENCE DDMG

À vos barbecues! Que ce soit un délicieux hamburger, une côte de bœuf ou des côtes levées à la sauce sud-ouest, le vin rouge reste encore une très bonne option à envisager pour un bon accord mets-vin. En effet, le vin portugais Pereira combine les parfums et les effluves parfaits pour accompagner vos grillades. En bouche, on qualifie ce vin d’aromatique et charnu avec des arômes de fruits noirs, d’épices et de pain grillé. En outre, ce vin abordable et riche se déguste agréablement dans votre cour arrière, lors d’une soirée gastronomique et festive.

*À 12,15 $: Disponible à la SAQ

Lors d’une croisière en bateau: le rosé canadien Inniskillin

PHOTO COURTOISIE/AGENCE DDMG

Qui dit été, dit aussi rosé. La vallée de Niagara en Ontario vous propose une excellente bouteille: la Inniskillin. L’assemblage de ce rosé est composé de pinot noir, de pinot gris et de pinot blanc. L’intéressant mélange de cépages est riche, doux et complet, avec des notes d’agrumes, de fruits tropicaux, de vanille et de chêne. Ce bon vin de réception et de dégustation s’accompagne de salades d’été, de fruits frais comme les fraises, le melon d’eau ou encore de sorbet. N’est-ce pas l’idéal pour une promenade sur l’eau en bateau?!

*À 20,95 $ - Disponible à la SAQ