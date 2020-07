De plus en plus, les entreprises sont nombreuses à se prononcer au nom de la diversité et se veulent davantage inclusives. Par exemple, Neutrogena a choisi l’actrice afro-américaine Kerry Washington comme effigie de la marque. Il y a aussi les vêtements RW&Co qui ont collaboré avec la mannequin autochtone Ashley Callingbull-Burnham. En plein cœur du débat sur la diversité, on remarque un changement graduel quant à l’offre et la représentation. Voici cinq entreprises «pro-inclusion» dans l’industrie de la beauté.

Pantene

PHOTO COURTOISIE

Avec les années, la compagnie de produits pour les cheveux Pantene a réalisé que ses shampoings et revitalisants ne convenaient pas nécessairement à tous les types de cheveux. C’est pourquoi cet hiver une équipe de scientifiques a élaboré la nouvelle collection Gold Series, spécialement conçue pour les cheveux crépus et frisés. La gamme, qui est composée de huit produits différents, répond aux besoins d’hydratation du cheveu et du cuir chevelu de la femme non caucasienne. On retrouve un shampoing, un revitalisant, un traitement qui prévient les cassures, un lait démêlant, une huile-sérum, des crèmes sans rinçage de coiffure et même une crème hydratante pour les tresses. À petit prix, on nous promet une crinière brillante et revitalisée.

*À partir de 7,99$ - Disponible chez Walmart et amazon.ca

Charlotte Tilbury

PHOTO COURTOISIE

Charlotte Tilbury, la reine des maquilleuses des stars, a lancé sa propre entreprise de cosmétiques lorsqu’elle a constaté le cruel manque de produits pour les femmes plus ou moins oubliées, soit à cause de leur âge ou de leur couleur de peau. Depuis, son mandat est simplement d’offrir des produits qui offrent la perfection! Cette année, elle lance une série de rouge à lèvres «nude» de sa gamme «Pillow Talk», mettant en vedette des teintes nues qui se marient bien aux peaux plus foncées, comme aux peaux asiatiques et caucasiennes.

*À 39$ - Disponible uniquement chez Sephora et Holt Renfrew

Lancôme

PHOTO COURTOISIE

La prestigieuse maison de beauté française Lancôme a lancé en décembre dernier une campagne pour sa collection «Teint Idole Ultra 24 Heures», où les deux actrices Lupita Nyong’o et Zendaya sont devenues des ambassadrices de ces fonds de teint présentant plusieurs couleurs pour toutes les peaux. D’ailleurs, c’est en 2014, lorsque Lupita a été annoncée comme la nouvelle ambassadrice de la maison, qu’elle a également marqué l'histoire en devenant la première femme noire à être un visage de la marque.

*À 60$ - 63 teintes différentes- Disponible chez La Baie, Sephora, les Galeries beauté Pharmaprix

Lise Watier

PHOTO COURTOISIE

Plus près de nous, au Québec, l’entreprise Lise Watier a lancé, il y a déjà 20 ans, le fameux cache-cernes et correcteur «Portfolio». Puis, il y a 10 ans, le correcteur pour les peaux foncées et aussi pour les peaux latines, méditerranéennes ou maghrébines, s’est ajouté à la famille. Voyant le succès du produit vedette, la compagnie québécoise varie ses teintes de fonds de teint, de fards à joues, de rouge à lèvres et de fards à paupières. En outre, les modèles photographiés des diverses collections représentent aussi la diversité culturelle de la Belle Province.

* À 36$ : Disponible dans la plupart des pharmacies, La Baie et Sephora

Clinique

PHOTO COURTOISIE

Pour plusieurs femmes asiatiques et afrodescendantes, la plus grande préoccupation du côté des soins de la peau n'est pas les rides, mais plutôt l’uniformité de la peau. En effet, tout comme les femmes caucasiennes, elles sont nombreuses à chercher des produits miraculeux pour traiter les taches causées par le soleil, l’acné ou simplement par un débalancement d’hormones. C’est pourquoi la marque Clinique propose un puissant sérum éclaircissant qui aide à corriger visiblement les décolorations et les cicatrices d'acné, tout en prévenant l'apparition de nouvelles taches. Les utilisatrices de toutes les origines ont observé une diminution de 39 % des taches pigmentaires et des cicatrices d'acné, après 12 semaines, selon Clinique.

* De 70$ à 108 $ - Disponible chez La Baie, Sephora, les Galeries beauté Pharmaprix