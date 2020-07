Comment préférez-vous votre eau?

Qu’elle soit pétillante, aromatisée, plate ou filtrée, l’eau devrait toujours être invitée à table, surtout en période estivale.

Filtrée

L’eau versée dans ce pichet (1,4 litre) est automatiquement filtrée par la technologie Soma, qui utilise à 60 % de matières renouvelables issues des plantes. Utilisez sa poignée en chêne blanc pour le transporter du réfrigérateur à la table et pour vous verser un verre d’eau pure et fraîche.

En carafe

Cette magnifique carafe en verre surmontée d’un bouchon en liège (11 pouces de hauteur, 34 onces) de la collection Sublime, par Luigi Bormioli, trouve fièrement sa place au centre de la table lors des repas quotidiens et rayonne également lors des grandes occasions. Verres à boissons (20 oz) et à whisky (15,25 oz) aussi en vente.

linenchest.com > 24,95 $, carafe uniquement

Pétillante

Rendez votre journée plus pétillante avec la machine Crystal, par SodaStream, qui marie élégance et fonctionnalité, dans une conception de style Art déco. Votre eau gazéifiée (produite grâce à un cylindre de CO2 de 60 litres) sera servie dans une magnifique bouteille en verre de 620 ml digne des plus somptueuses réceptions.

En grande quantité

Réservez une extrémité de la table aux rafraîchissements, en y plaçant notamment ce distributeur de boissons en verre à motifs, orné d’un couvercle en étain ambré et doté d’un petit robinet pour le service. Déposé fièrement en hauteur sur son support en métal, il incitera tous les invités à bien s’hydrater.

Aromatisée

L’eau gagne en saveur et en fraîcheur lorsqu’on y plonge des glaçons, des fruits, des feuilles de thé et des herbes fraîches ! Pour éviter qu’ils tombent, parfois brusquement, dans votre verre, privilégiez ce pichet coiffé d’un couvercle perforé, possédant en plus une large embouchure facilitant le remplissage et une grande poignée. À travers le verre transparent, la combinaison d’ingrédients sera très alléchante.