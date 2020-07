Comment protéger mon garçon?

Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux GSP (Georges Saint-Pierre) qui a longtemps fait la promotion des MMA ( Artsmartiaux mixtes) au Québec. Il a quitté son sport en avouant plus ou moins subtilement qu’il le reniait, sans que ça ne fasse de vagues dans la population. Mais comme mon fils de 8 ans souhaite s’y adonner et que je ne sais plus comment le décourager d’aller dans cette voie. J’ai besoin de votre aide.

Une mère monoparentale avec peu de ressources

Même si je suis loin d’être encline à favoriser ce type de sport que je trouve également d’une extrême violence, je sais que certains parents y ont vu, avec témoignages à l’appui, un moyen de concentrer l’énergie négative de leur enfant pour l’aider à se prendre en main. Prenez le temps de lire sur ce sujet et de vous renseigner auprès des profs de votre fils avant de trancher.