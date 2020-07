Deux violeurs plaident coupables

Deux hommes de Gatineau qui droguaient des jeunes femmes rencontrées en ligne pour les violer sauvagement, parfois à plusieurs, ont chacun plaidé coupables à une kyrielle de crimes sexuels qui pourraient maintenant leur valoir jusqu’à sept ans d’incarcération.

« Il n’y avait aucun consentement, ils ont commis des crimes odieux, dégradants et même haineux envers les femmes », a commenté Me Christine Lambert, de la Couronne, alors que Michel Giroux et Vincent Carrières reconnaissaient leur culpabilité, vendredi au palais de justice de Gatineau.

Photo d'archives Vincent Carrières

Les deux hommes, âgés de 28 et 29 ans, étaient des adeptes des applications de rencontre en ligne, comme Tinder.

Giroux y ciblait alors les femmes qu’il invitait dans des bars, avant de les ramener chez lui.

Drogue du viol

Et une fois à son domicile, il leur faisait boire un verre dans lequel il mettait à leur insu de la drogue pour qu’elles perdent connaissance et qu’il puisse assouvir ses bas instincts avec la participation de ses amis.

En 2018 seulement, ils ont fait cinq victimes.

« Une des victimes se rappelle l’agression sexuelle par flash, à un moment, elle a repris connaissance à cause de la douleur, mais elle n’arrivait pas à réagir, a expliqué le juge Gaston Paul Langevin en ajoutant que Carrières avait participé au crime. Quand elle s’est par la suite réveillée, elle constate qu’elle saigne. »

Une autre victime s’était quant à elle réveillée couverte d’ecchymoses, avec en plus des morsures et des égratignures. Confronté, Carrières s’était placé en victime et avait menacé de porter plainte à la DPJ contre la femme, une mère monoparentale, en disant avoir des informations qui pourraient rendre la vie difficile à la victime.

Survivantes

Une à une, les victimes du duo ont témoigné à la cour vendredi des traumatismes qu’elles continuent de vivre.

Photo d'archives Michel Giroux

« Je me suis blâmée, je pensais que c’était de ma faute... J’ai eu si peur, je me sentais si seule », a dit l’une d’elles, tandis qu’une autre a dit qu’elle avait d’une certaine façon été « tuée », mais qu’elle en sortirait plus forte une fois qu’elle se sera relevée.

Mais si elles ont été traumatisées par les événements, elles ont toutes pris la décision d’aller à la police pour dénoncer les violeurs. L’une d’elles craignait de ne pas être crue, mais elle l’a été, a-t-elle relaté.

« Je veux féliciter les victimes pour leur courage », a d’ailleurs mentionné le magistrat.

Nier puis Avouer

Giroux avait pour sa part longtemps nié tout crime, se disant « victime de son propre succès » auprès des femmes.

Dans un long texte mis en ligne sur Facebook, alors qu’il n’avait pas le droit d’utiliser internet, il avait même vanté sa vie de luxe et sa capacité d’avoir « n’importe quelle fille n’importe quand ».

Jusqu’à ce que la réalité le rattrape, et qu’il plaide coupable vendredi d’agression sexuelle causant des lésions et avec la participation d’un tiers.

Mais si les parties ont suggéré des peines de cinq et sept ans pour les deux violeurs, le juge a déclaré qu’il ne se sentait « pas prêt d’emblée » à acquiescer à la demande, si bien qu’il rendra sa décision le mois prochain.